Η πιο γλυκιά υποδοχή: Ο σκύλος της αστροναύτη του Artemis II «τρελαίνεται» όταν επιστρέφει σπίτι

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή κατέγραψε κάμερα στο σπίτι της Κριστίνα Κόουκ κατά την επιστροφή της αστροναύτη του Artemis II, καθώς ο σκύλος της την υποδέχτηκε με έκδηλο ενθουσιασμό μετά το ταξίδι της γύρω από τη Σελήνη.

Η Christina Koch, 47 ετών, επέστρεψε στη Γη την Παρασκευή (10/4), ολοκληρώνοντας μια ιστορική αποστολή σχεδόν 10 ημερών στο Διάστημα, μαζί με τρεις ακόμη συναδέλφους της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια, ο σκύλος της, με το όνομα Sadie, φαίνεται να αντιλαμβάνεται την επιστροφή της ιδιοκτήτριάς του πριν ακόμη ανοίξει η πόρτα, ξύνοντας ανυπόμονα την είσοδο του σπιτιού.

Μόλις η πόρτα ανοίγει, η Koch καταρρέει από συγκίνηση στα γόνατά της, φωνάζοντας το όνομα του σκύλου της, ενώ η Sadie «ξεσπά» σε έναν ανεξέλεγκτο ενθουσιασμό, τρέχοντας γύρω της και αναζητώντας συνεχώς την προσοχή της.

«Ήμουν η πιο ευτυχισμένη από τους δύο»

Η αστροναύτης σχολίασε στη σχετική ανάρτησή της: «Είμαι αρκετά σίγουρη ότι ήμουν η πιο ευτυχισμένη από τις δυο τη στιγμή της επανένωσης».

Παράλληλα, πρόσθεσε με χιούμορ ότι η Sadie τη δίδαξε «ό,τι χρειάζεται κανείς για να καταλάβει ένα ζώο συναισθηματικής υποστήριξης», σημειώνοντας πως δεν περίμενε ότι αυτό θα της φανεί χρήσιμο. Στο βίντεο, η Sadie δεν σταματά να τρέχει γύρω από την Koch, φέρνοντας της ακόμη και ένα παιχνίδι, σε μια σκηνή που έχει ήδη συγκινήσει χιλιάδες χρήστες στα social media, αποτυπώνοντας την πιο ανθρώπινη πλευρά της επιστροφής από το Διάστημα.