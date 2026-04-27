Δάγκωσε αστυνομικό σκύλο κατά τη σύλληψή του - Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα σώματος

Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές στην Αλαμπάμα, μετά το περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να δάγκωσε σκύλο της αστυνομίας κατά τη διάρκεια σύλληψης.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 22 Απριλίου 2026, όταν η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών της κομητείας Λόντερντεϊλ εκτελούσε ένταλμα έρευνας, με τη συνδρομή της ομάδας SWAT και της μονάδας K-9 του αστυνομικού τμήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο 46χρονος δεν σχετιζόταν με την υπό έρευνα υπόθεση, ωστόσο εμφανίστηκε στο σημείο και άρχισε να αλληλεπιδρά με τους αστυνομικούς. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά του ήταν επιθετική και ενοχλητική, καθώς φώναζε και εισερχόταν επανειλημμένα στο οδόστρωμα, παρά τις συστάσεις να απομακρυνθεί για λόγους ασφαλείας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον συλλάβουν για διατάραξη της τάξης. Όπως αναφέρεται, ο άνδρας αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί αστυνομικός σκύλος της μονάδας K-9. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, οι Αρχές ισχυρίζονται ότι ο 46χρονος άρπαξε τον σκύλο και τον δάγκωσε, πριν τελικά ακινητοποιηθεί και συλληφθεί.

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο της Βόρειας Αλαμπάμα, φέροντας τραύματα που αποδίδονται σε δαγκώματα του αστυνομικού σκύλου, και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο κέντρο κράτησης της κομητείας.

Αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αντίσταση κατά της Αρχής, διατάραξη της τάξης, δημόσια μέθη και παρεμπόδιση αστυνομικού σκύλου. Σύμφωνα με τις Αρχές, παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση που ορίστηκε στα 2.500 δολάρια.

Το αστυνομικό τμήμα προχώρησε στη δημοσιοποίηση του βίντεο από την κάμερα σώματος, τονίζοντας ότι στόχος είναι να δοθεί πλήρης εικόνα του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, η υπόθεση έχει ήδη επανεξεταστεί εσωτερικά και η χρήση βίας κρίθηκε δικαιολογημένη.