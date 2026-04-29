Χανιά: Στη ΜΕΘ 4χρονος μετά την άγρια επίθεση σκύλου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

Μετά τη μαραθώνια χειρουργική μάχη που δόθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, το 4χρονο παιδί που δέχθηκε σφοδρή επίθεση από σκύλο το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στην περιοχή Βατόλακκος, μεταφέρθηκε υπό αστυνομική συνοδεία στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ Παίδων.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του cretalive.gr, η επιχείρηση διακομιδής πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτητα και η ασφάλεια της μεταφοράς, με το μικρό αγόρι να παραδίδεται άμεσα στα χέρια των εξειδικευμένων ιατρών της εντατικής.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, η κατάσταση της υγείας του παιδιού εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, μετά και τις διαδοχικές πλαστικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε για την αποκατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη.

Το χρονικό της επίθεσης

Το σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στον Βατόλακκο Χανίων, όταν το σκυλί, που διέμενε στον ίδιο χώρο, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο παιδί, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγοράκι βρισκόταν μαζί με τη γιαγιά του και πλησίασε το ζώο με σκοπό να το χαϊδέψει. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο, το σκυλί αντέδρασε βίαια, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της επιτήρησης και φύλαξης του ζώου, με στόχο να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.