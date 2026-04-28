Με βαριά τραύματα 4χρονος μετά από επίθεση σκύλου στα Χανιά

Διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται ένας 4χρονος, ο οποίος φέρει σοβαρά τραύματα κυρίως στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα, μετά από επίθεση που δέχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου, από σκύλο στο χωριό Βατόλλακος.

Σύμφωνα με όσα είπε στο cretalive ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του μικρού έχουν κληθεί γιατροί από όλες τις ειδικότητες.



Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση για τη μεταφορά του παιδιού στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.



Για την ώρα παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.