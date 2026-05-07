Σάλος στον Λίβανο: Φωτογραφία δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας

Έρευνα ξεκίνησε ο ισραηλινός στρατός μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που δείχνει στρατιώτη να βάζει τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας σε χριστιανικό χωριό του νότιου Λίβανου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, πριν ακόμη κοπάσει ο σάλος με τον στρατιώτη που χτύπησε με βαριοπούλα άγαλμα του Ιησού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times of Israel, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) χαρακτήρισαν το περιστατικό «σοβαρό» και διαβεβαίωσαν ότι θα ληφθούν μέτρα εις βάρος του στρατιώτη, ο οποίος φέρεται να δήλωσε πως το έκανε «για να γελάσουμε λιγάκι».

Η φωτογραφία, η οποία κυκλοφόρησε στα social media, φέρεται να τραβήχτηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο χωριό Ντεμπέλ, περιοχή με χριστιανική πλειονότητα στον νότιο Λίβανο. Σε αυτήν, ο στρατιώτης εμφανίζεται να καπνίζει ενώ τοποθετεί ένα τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος της Παναγίας.

Le soldat israélien qui a mis une cigarette dans une statue de la Vierge Marie, offensant des millions de chrétiens, affirme que c'était « juste pour rire ». https://t.co/2cfRQU9NwT pic.twitter.com/TJUKSZ4CjK — Focus (@FocusinfosFr) May 6, 2026

Νέες καταγγελίες για βεβήλωση θρησκευτικών συμβόλων

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά καταγγελιών για καταστροφές και βεβηλώσεις θρησκευτικών χώρων στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Τον προηγούμενο μήνα, άλλος Ισραηλινός στρατιώτης είχε φωτογραφηθεί να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού στο ίδιο χωριό, ενώ σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης, στρατιωτικές δυνάμεις φέρονται επίσης να κατέστρεψαν φωτοβολταϊκά πάνελ που τροφοδοτούσαν το σύστημα ύδρευσης της περιοχής, καθώς και σπίτια, δρόμους και ελαιόδεντρα.

Οι εξελίξεις σημειώνονται την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο εντείνονται, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων στη Βηρυτό, με το ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι στοχεύει υποδομές και μέλη της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να διατηρούν παρουσία σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, με αναφορές για κατεδαφίσεις ολόκληρων χωριών.

Ανησυχία για τη μεταχείριση χριστιανών

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τη μεταχείριση χριστιανικών κοινοτήτων τόσο στο Ισραήλ όσο και στα παλαιστινιακά εδάφη, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Θρησκευτικές οργανώσεις καταγράφουν αύξηση περιστατικών παρενόχλησης και βίας εις βάρος χριστιανών προσκυνητών, κληρικών και Παλαιστίνιων χριστιανών κατοίκων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιθέσεις, λεκτικές προσβολές και περιστατικά φτυσίματος, τα οποία συχνά αποδίδονται σε υπερορθόδοξους εβραίους μαθητές θρησκευτικών σχολών.

Ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά σημειώθηκε πρόσφατα κοντά στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όταν Γαλλίδα μοναχή δέχθηκε επίθεση στον δρόμο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε έδειχνε άνδρα να τη σπρώχνει βίαια στο έδαφος, τραυματίζοντάς τη στο κεφάλι, και στη συνέχεια να επιστρέφει για να τη χτυπήσει ξανά ενώ βρισκόταν πεσμένη, πριν παρέμβουν περαστικοί.

Οι αντιδράσεις της ισραηλινής κυβέρνησης

Οι ισραηλινές αρχές συνήθως καταδικάζουν δημόσια τέτοιου είδους περιστατικά όταν λαμβάνουν διεθνή δημοσιότητα, ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται κυρίως όταν υπάρχει κίνδυνος να πληγεί η διεθνής εικόνα του Ισραήλ.

Μετά την επίθεση στη μοναχή, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα.

Αντίστοιχα, μετά τις αντιδράσεις για την καταστροφή του αγάλματος του Ιησού στο Ντεμπέλ, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου προχώρησε σε δημόσια καταδίκη του περιστατικού.

Οι δύο στρατιώτες που εμπλέκονταν στην υπόθεση - ο ένας εκ των οποίων κατέστρεψε το άγαλμα με βαριοπούλα ενώ ο δεύτερος κατέγραφε το συμβάν - απομακρύνθηκαν από τις μάχιμες μονάδες και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 30 ημερών.

Οι καταστροφές σε Γάζα και Δυτική Όχθη

Οι στρατιωτικές έρευνες στο Ισραήλ σπάνια οδηγούν σε καταδίκες στρατιωτών για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Παράλληλα, διεθνείς οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να καταγράφουν εκτεταμένες καταστροφές θρησκευτικών μνημείων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις αναφορές, περισσότεροι από 800 μουσουλμανικοί χώροι λατρείας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ αυτών και το ιστορικό Μεγάλο Τέμενος Ομάρι, το αρχαιότερο και μεγαλύτερο τζαμί της Γάζας.

Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και χριστιανικοί ναοί, ανάμεσά τους και η εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες στον κόσμο.