Ιερώνυμος για τη βεβήλωση του Εσταυρωμένου: «Ο πόλεμος γεννά μόνο βία» - Το μήνυμα στον Νετανιάχου

Την έντονη καταδίκη του για τη βεβήλωση αγάλματος που απεικόνιζε τον Εσταυρωμένο Ιησού Χριστό στον Νότιο Λίβανο εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Με μια παρέμβαση γεμάτη νόημα, ο Μακαριώτατος έθεσε καίρια ερωτήματα για τα κίνητρα και τον στόχο μιας τέτοιας ενέργειας, η οποία προσβάλλει το θρησκευτικό συναίσθημα εκατομμυρίων ανθρώπων.

«Ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε βία»



Ο Αρχιεπίσκοπος υπενθύμισε με έμφαση ότι ο Ιησούς Χριστός αποτέλεσε το απόλυτο σύμβολο της ειρήνης και της θυσίας. Υπογράμμισε ότι ο Θεάνθρωπος δεν ηγήθηκε στρατιωτικών ενεργειών ούτε χρησιμοποίησε ποτέ βία, αλλά αντίθετα δίδαξε την αγάπη, τη μετάνοια και τη συγχώρεση, θυσιαζόμενος για τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Επικαλούμενος τη βιβλική ρήση «Οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι» και τον χαρακτηρισμό της Παλαιάς Διαθήκης ως «παιδαγωγὸν εἰς Χριστόν» από τον Απόστολο Παύλο, ο κ. Ιερώνυμος τόνισε τη διαχρονική πνευματική σημασία αυτών των διδαγμάτων, που στέκονται απέναντι σε κάθε μορφή θρησκευτικού μίσους.

Η αναφορά στον Νετανιάχου και τα αθώα θύματα του πολέμου



Στην τοποθέτησή του, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε πως η άμεση καταδίκη του περιστατικού από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει τις οδυνηρές συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων:

«Ο πόλεμος εντείνει τα φαινόμενα βίας και οργής και έχει, δυστυχώς, πολύ συχνά αθώα θύματα και δη μικρά παιδιά».

Σε μια συγκινητική αποστροφή του λόγου του, υπενθύμισε την τραγωδία στην πόλη Μινάμπ του Ιράν, όπου έχασαν τη ζωή τους 168 μαθήτριες και μαθητές, υπογραμμίζοντας πως η βία δεν γνωρίζει σύνορα και θρησκείες όταν πρόκειται για την απώλεια αθώων ψυχών.

Προσευχή για την παγκόσμια ειρήνη



Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Μακαριώτατος διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία προσεύχεται αδιαλείπτως όχι μόνο για την κατάπαυση του πυρός και την επικράτηση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για την εσωτερική ειρήνη στην ψυχή κάθε ανθρώπου, ως τη μόνη ουσιαστική διέξοδο από τον κύκλο της οργής.