Κρίση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας μετά τις δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν: Εξισώνει Άγκυρα με Ρωσία, Κίνα

Διπλωματική ένταση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η αναφορά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία, σε ομιλία της στο Αμβούργο, συνέδεσε την ανάγκη «ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ηπείρου» με την αποτροπή επιρροής από τη Ρωσία, την Κίνα και την Τουρκία.

Η διατύπωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Άγκυρα, καθώς ερμηνεύτηκε ως τοποθέτηση της Τουρκίας στο ίδιο γεωπολιτικό πλαίσιο με τη Ρωσία και την Κίνα, παρά το γεγονός ότι είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της εκπροσώπου της Πάουλα Πίνιο, διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις έχουν αποσπαστεί από το πλαίσιό τους. Όπως σημείωσε, η αναφορά στην Τουρκία δεν έγινε ως σύγκριση ή εξίσωση με άλλες χώρες, αλλά στο πλαίσιο της γεωπολιτικής βαρύτητας και του ρόλου της στα Δυτικά Βαλκάνια.

Παράλληλα, η Κομισιόν τόνισε ότι η Τουρκία παραμένει «σημαντικός εταίρος» της ΕΕ, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, ενώ συνεχίζεται η συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα όπως η μετανάστευση και η περιφερειακή σταθερότητα.

Από την πλευρά της Άγκυρας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τις Βρυξέλλες σχετικά με το περιεχόμενο και το πλαίσιο των δηλώσεων, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντά ότι το ζήτημα θα αποσαφηνιστεί περαιτέρω.

«Η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι αδιανόητη χωρίς την Τουρκία»

«Η Τουρκία είναι ισχυρός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ και ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη: Η σταθερότητα δεν είναι δυνατή χωρίς την Τουρκία. Αυτές οι ατυχείς δηλώσεις και προσεγγίσεις πρέπει να αντιστραφούν αμέσως», ήταν το σχόλιο του αντιπροέδρου του AKP στις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτή η εξέλιξη δεν είναι η πρώτη διπλωματική ένταση μεταξύ της Φον Ντερ Λάιεν και της Τουρκίας. Το 2021, όταν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε την Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναγκάστηκε να καθίσει σε έναν πιο απόμακρο καναπέ επειδή ο Charles Michel, τότε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατέλαβε τη μόνη διαθέσιμη θέση ίσου μεγέθους με του Ερντογάν, ένα περιστατικό που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις .