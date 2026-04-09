Ο Νετανιάχου ζητά διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό» και αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο ζήτησε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, εξέδωσε εντολή για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό» ύστερα από το αίτημα που κατέθεσε η Βηρυτός στον απόηχο των σφοδρών και πολύνεκρων βομβαρδισμών που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ την Τετάρτη 8 Απριλίου.

«Λόγω των επανειλημμένων αιτημάτων του Λιβάνου για έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνεχίστηκαν μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά από διαμάχη σχετικά με το εάν ο Λίβανος συμμετείχε στη συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, επιβεβαίωσε την είδηση τονίζοντας ότι η πρόταση για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων έχουν ξεκινήσει και μέχρι στιγμής έχουν λάβει «θετική απάντηση». «Η μόνη λύση στην τρέχουσα κατάσταση στον Λίβανο είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», είπε.

Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος του Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΟ) δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ περιλαμβάνει και την παύση των εχθροπραξιών εναντίον του Λιβάνου. Πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε γιατί υπήρχε σύγχυση σχετικά με τη συμπερίληψη του Λιβάνου, επειδή ήταν σαφώς μέρος της δήλωσης.

Ιράν: «Παραβίαση της εκεχειρίας τα χτυπήματα στον Λίβανο - Δεν έχει νόημα η διαπραγμάτευση»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατήγγειλε ότι οι συνεχιζόμενοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

«Η ανανεωμένη επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί σαφή παραβίαση της συμφωνίας», τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανεβάζοντας τους τόνους.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, ο Ιρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «επικίνδυνο σημάδι εξαπάτησης» και προειδοποίησε ότι η συνέχιση των επιθέσεων καθιστά κάθε διαπραγμάτευση άνευ αντικειμένου. «Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους αδελφούς και τις αδελφές του στον Λίβανος», υπογράμμισε με νόημα.

Η παρέμβαση αυτή ήρθε λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος προανήγγειλε συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. «Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα κλιμάκωσης.

«Όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ», πρόσθεσε.