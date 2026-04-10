Πακιστάν: Σε τεντωμένο σχοινί οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - Φρούριο το Ισλαμαμπάντ

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου (ώρα Ελλάδος), η διεθνής διπλωματία παίζει το τελευταίο της χαρτί στο Πακιστάν. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν κάθονται στο ίδιο τραπέζι –ή για την ακρίβεια στο ίδιο ξενοδοχείο– σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η ολοκληρωτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή.

Διαπραγματεύσεις σε ξεχωριστές αίθουσες

Το σκηνικό στο ξενοδοχείο Serena του Ισλαμαμπάντ, το οποίο έχει μετατραπεί σε απόρθητο φρούριο από 10.000 αστυνομικούς και στρατιώτες, είναι ιδιαιτέρως φορτισμένο. Οι δύο πλευρές δεν θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο· θα βρίσκονται σε ξεχωριστές αίθουσες, με τους Πακιστανούς μεσολαβητές να εκτελούν χρέη ταχυδρόμων μεταφέροντας τα μηνύματα.

Επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής είναι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, πλαισιωμένος από τους έμπιστους του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί από τον ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αν και η συμμετοχή τους παρέμενε αμφίβολη μέχρι την τελευταία στιγμή λόγω των πρόσφατων ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο.

Το «κατηγορώ» του Τραμπ και το σχέδιο των 10 σημείων

Λίγο πριν την έναρξη, ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε να «τορπιλίσει» το κλίμα μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν έχει κανένα χαρτί στα χέρια του εκτός από τον «εκβιασμό» στα Στενά του Ορμούζ. «Ο μόνος λόγος που είναι ακόμα ζωντανοί, είναι για να διαπραγματευτούν», έγραψε χαρακτηριστικά, απειλώντας με σφοδρή επίθεση αν η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει.

Το Ιράν, από την πλευρά του, θέτει ως προϋπόθεση την άμεση παύση των βομβαρδισμών στον Λίβανο και την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων.

Η ατζέντα είναι «φωτιά»:

ΗΠΑ: Απαιτούν ελεύθερη διέλευση στον Ορμούζ και δραστικό περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος.

Ιράν: Ζητά άρση κυρώσεων, αναγνώριση δικαιώματος στον εμπλουτισμό ουρανίου και αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές του.

Η σκιά των επιθέσεων σε Κουβέιτ και Λίβανο

Η ατμόσφαιρα επιβαρύνθηκε δραματικά τις τελευταίες ώρες μετά την ιρανική επίθεση σε εγκαταστάσεις της Εθνοφρουράς στο Κουβέιτ, αλλά και την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ναμπατίγια του Λιβάνου, όπου έχασαν τη ζωή τους 13 μέλη της κρατικής ασφάλειας. Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε τη στοχοποίηση κρατικών θεσμών, ενισχύοντας την πίεση προς την Τεχεράνη να μην υποχωρήσει στις συνομιλίες.