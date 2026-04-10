Στάρμερ: «Έχω κουραστεί» - Πυρά κατά Τραμπ και Πούτιν για το ενεργειακό κόστος

Την έντονη δυσαρέσκειά του για τον αντίκτυπο των διεθνών εξελίξεων στο ενεργειακό κόστος εξέφρασε ο Κιρ Στάρμερ, στρέφοντας τα πυρά του τόσο προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο ITV, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι «κουρασμένος» από το γεγονός ότι οι ενέργειες διεθνών ηγετών οδηγούν σε συνεχείς αυξομειώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Όπως είπε, «οικογένειες σε όλη τη χώρα βλέπουν τους λογαριασμούς τους να ανεβοκατεβαίνουν εξαιτίας των ενεργειών του Πούτιν ή του Τραμπ», σε μια τοποθέτηση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση σύγκριση μεταξύ των δύο ηγετών.

Έμμεσες αιχμές και για το Ισραήλ

Ο Στάρμερ εμφανίστηκε επικριτικός και για τη συνέχιση των επιθέσεων στον Λίβανο από το Ισραήλ, παρά την εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί.

Αναφερόμενος στις ενέργειες της κυβέρνησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τόνισε ότι «είναι λάθος», υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα δεν είναι νομικό, αλλά πολιτικό και ουσιαστικό, όπως σημειώνει ο Guardian.

Στενά του Ορμούζ: Επαφές με Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Την ίδια ώρα, σε επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ από το Κατάρ, ο Βρετανός πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της επανεκκίνησης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός «πρακτικού σχεδίου» για την ταχεία αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, μετά την επίτευξη εκεχειρίας στην περιοχή.

Το πέρασμα των Στενών του Ορμούζ θεωρείται κρίσιμο για τη διεθνή ενεργειακή αγορά, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου.

Keir Starmer: 'I'm fed up' with Trump and Putin affecting UK energy costs https://t.co/Ik4TslejzB — CNBC (@CNBC) April 9, 2026

Παρέμβαση Στάρμερ για την ενεργειακή ασφάλεια

Σε άρθρο του στον Guardian, ο Στάρμερ υπογράμμισε την ανάγκη η Βρετανία να μην εξαρτάται από εξωτερικές κρίσεις.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η χώρα να πάψει να βρίσκεται «στο έλεος γεγονότων που εξελίσσονται στο εξωτερικό», ασκώντας κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις για διαχείριση των κρίσεων χωρίς στρατηγική αντιμετώπισης.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η εξέλιξη της σύγκρουσης με το Ιράν θα αποτελέσει «γραμμή στην άμμο», που θα καθορίσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες για τα επόμενα χρόνια.

Εντάσεις με συμμάχους και δημόσιες επιθέσεις

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της Βρετανίας με βασικούς συμμάχους.

Ο Ντόναλν Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και τον Στάρμερ, ενώ στο στόχαστρο έχουν βρεθεί επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πέδρο Σάντσες.

Οι δημόσιες αυτές παρεμβάσεις εντείνουν το ήδη τεταμένο κλίμα στις διατλαντικές σχέσεις, την ώρα που η ενεργειακή αστάθεια παραμένει στο επίκεντρο των ανησυχιών.

Ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα

Παρά το γεωπολιτικό πλαίσιο, ο Στάρμερ έδωσε έμφαση στις επιπτώσεις για τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς κρίσεις μεταφράζονται άμεσα σε αυξημένο κόστος ζωής.

Οι διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας, όπως σημείωσε, επηρεάζουν όχι μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, εντείνοντας την οικονομική πίεση.