Το Μαξίμου επιχειρεί να επιστρέψει στην «κανονικότητα» και περιμένει τις νέες δημοσκοπήσεις

Σε πολλαπλά μέτωπα δραστηριοποιείται εσχάτως το Μέγαρο Μαξίμου, που αφενός προσπαθεί να απορροφήσει τους κραδασμούς από τις νέες δικογραφίες σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου να συνεχίσει απρόσκοπτα την προώθηση του κυβερνητικού έργου, όπως κατεδείχθη μέσω της χθεσινής ανακοίνωσης της πρωτοβουλίας για απαγόρευση σε ανηλίκους έως 15 ετών της πρόσβασης στα social media.

Ύστερα από το μούδιασμα των πρώτων ημερών της κρίσης και καθώς έρχονται στο φως ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δικογραφίες που αφορούν στις περιπτώσεις των 11 + 2 «γαλάζιων» βουλευτών στο κυβερνητικό στρατόπεδο περνούν στην αντεπίθεση αντιλαμβανόμενοι ότι οι περισσότερες εκ των υποθέσεων δε φαίνεται- καταρχάς - να αφορούν σε αδικήματα.

Πάντως, σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ χτυπάει «κόκκινο» μετά και τις προειδοποιήσεις του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι θα αποκαλύψει sms με τα οποία βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του ζητούν να παρέμβει προς ικανοποίηση αιτημάτων ψηφοφόρων τους.

Εξάλλου, στην κυβέρνηση αναμένουν το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έκταση της ζημίας που έχει προκληθεί στην εκλογική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, πάντως, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να υπενθυμίσει μέσω του age ban στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοπόρες πρωτοβουλίες όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαικό επίπεδο, όπως μαρτυρούν οι προτάσεις του προς την Ευρωπαική Επιτροπή στην επιστολή του προς την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ταυτόχρονα, η Αθήνα έχει στραμμένο το βλέμμα της στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην εύθραυστη, όπως αποδεικνύεται επί του πεδίου, εκεχειρία, που συμφώνησαν πριν από λίγες ώρες ΗΠΑ Ισραήλ και Ιράν.

Μάλιστα, η ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης για τον υπαρξιακό κίνδυνο, που αντιμετωπίζει πλέον ο Λίβανος είναι έκδηλη και αποτυπώθηκε και στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για τα γεγονότα στον Λίβανο, διότι είναι απολύτως σαφές για μένα, ως χώρα με σχετική εγγύτητα στον Λίβανο, ότι η ισραηλινή επίθεση αυτή τη στιγμή είναι εντελώς αντιπαραγωγική. Και πιστεύω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για πλήρη κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, αυτή πρέπει ουσιαστικά να επεκταθεί σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την άποψη ότι μία συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τέλη διέλευσης.