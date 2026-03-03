«Στείλε και εσύ φρεγάτες στην Κύπρο»

Μίλησα με τον Νίκο Νανούρη αργά χθες το βράδυ και τον πέτυχα αμέσως μετά το ζωντανό που έκανε στην εκπομπή του Πιέρρου από τα σύνορα Τουρκίας - Ιράν όπου το θερμόμετρο έδειχνε 20 βαθμούς υπό το μηδέν...

Και η συζήτηση μας - εκτός από το καιρικό σοκ - αφορούσε στον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε η Άγκυρα την απόφαση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ λοιπόν, τα ΜΜΕ στη γείτονα προσέγγιζαν το θέμα καθαρά ειδησεογραφικά με τίτλους μόνο επί της είδησης χωρίς κρίσεις και χρωματισμούς.

Μέχρι εδώ όλα καλά.

Το θέμα όμως είναι ότι η Άγκυρα αρχίζει να νιώθει μια εκ των έσω πίεση αφού η αντιπολίτευση (CHP) ζητά ανοιχτά από τον Ερντογάν να στείλει και εκείνος φρεγάτες στην Κύπρο «όπως το κάνουν οι Έλληνες».

Από την κυβέρνηση δεν υπήρξε μέχρι αργά χθες το βράδυ κάποια αντίδραση παρά μόνο μια επικοινωνία του Χακάν Φιντάν με τον κατοχικό ηγέτη...