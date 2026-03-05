Ησυχία (περίεργη) από την Άγκυρα για τους Patriot στην Κάρπαθο

Μέσα στη ραγδαιότητα των εξελίξεων που ακουμπούν τα τελευταία 24ωρα και την Λευκωσία, κάπως σαν να πέρασε στα «ψιλά» το γεγονός ότι η Αθήνα αποφάσισε να μεταφέρει συστοιχία πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο στο πλαίσιο της γενικότερης εγρήγορσης που υπάρχει έπειτα από απειλές εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και ακόμη δεν υπάρχει η παραμικρή αντίδραση από την Άγκυρα.

Υπό την έννοια ότι οι Τούρκοι, σύμφωνα και με μια (ακόμα) NAVTEX που εξέδωσαν στα τέλη Ιανουαρίου, επιμένουν στα περί αποστρατικοποίησης για νησιά του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου.

Στα τουρκικά ΜΜΕ το θέμα είναι «εξαφανισμένο» κάτι που σε άλλες περιπτώσεις θα φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Δε ξέρω βέβαια εάν και κατά πόσο σχετίζεται αλλά θα σας το γράψω:

Πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε μια πολύωρη συνάντηση με τον αμερικανό πρέσβη Τομ Μπάρακ.

Μπορεί να μη σημαίνει τίποτα αυτό το ραντεβού. Μπορεί και να «απαντάει» για αυτήν την ομολογουμένως περίεργη ησυχία εκ μέρους της Άγκυρας.