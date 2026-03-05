Τρίτος συναγερμός σε 24 ώρες στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

Η ηρεμία στην περιοχή της Λεμεσού διακόπηκε απότομα το απόγευμα της Πέμπτης. Στις 4:30 το μεσημέρι οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν για τρίτη φορά σήμερα, μέσα σε διάστημα λίγων μόνο ωρών. Ο συναγερμός διήρκησε για 10 περίπου λεπτά.

Η επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση των συστημάτων προειδοποίησης στη Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στο προσωπικό της βάσης όσο και στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Σημειώνεται πως οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν την ώρα που στη βάση βρισκόταν ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι ο οποίος βρίσκεται εσπευσμένα στην Κύπρο προκειμένου να επισκεφθεί τη βάση και να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις.

Οδηγίες προς τους κατοίκους



Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

Αποστάλθηκε άμεσα μήνυμα SMS σε όλους τους κατοίκους του χωριού Ακρωτήρι.

Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεοτέρας.

Υπάρχει αυστηρή σύσταση για την πιστή τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.



Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ενεργοποίηση του νέου συναγερμού, αν πρόκειται για προγραμματισμένη άσκηση ή για κάποιο έκτακτο περιστατικό που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Η στιγμή που ηχουν οι σειρήνες στην Κύπρο pic.twitter.com/Wh0RW18rUX — Flash.gr (@flashgrofficial) March 5, 2026

Δεν εντοπίστηκε απειλή

Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ανάρτηση του , δήλωσε ότι η ενεργοποιήθηκαν προληπτικά μέτρα ασφαλείας λίγο νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις του Ακρωτηρίου και διευκρινίζει ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή και ως εκ τούτου έχουν λήξει.





Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών.