Στάρμερ: «Η Βρετανία στέλνει 4 αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα στην Κύπρο»

Την περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας του Ηνωμένο Βασίλειο στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, γνωστοποιώντας την αποστολή πρόσθετων αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, το Λονδίνο προχωρά στην ανάπτυξη τεσσάρων επιπλέον μαχητικών Eurofighter Typhoon στο Κατάρ, καθώς και ελικοπτέρων AgustaWestland AW159 Wildcat στην Κύπρο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή. Παράλληλα, το αντιτορπιλικό HMS Dragon λαμβάνει εντολή να κατευθυνθεί προς τη Μεσόγειο, ενισχύοντας τη ναυτική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Λονδίνο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις «για τη διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων», επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των δύο συμμάχων.

Αναχώρησε πτήση τσάρτερ της Βρετανίας από τη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή, ο Στάρμερ ανακοίνωσε την αναχώρηση της πρώτης πτήσης τσάρτερ του Ηνωμένου Βασιλείου από τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των προσπαθειών επαναπατρισμού πολιτών. Η πτήση απογειώθηκε από το Ομάν στις 16:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Βρετανίας). Αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω «λειτουργικών προβλημάτων».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προτεραιότητά του παραμένει η διασφάλιση μιας ψύχραιμης, σταθερής και υπεύθυνης ηγεσίας «προς το εθνικό συμφέρον», επισημαίνοντας ότι η στρατηγική αυτή προϋποθέτει την ταυτόχρονη αξιοποίηση τόσο της στρατιωτικής ισχύος όσο και της διπλωματικής οδού.

Αναφερόμενος στη στάση του Λονδίνου απέναντι στο Ιράν, ο Στάρμερ επανέλαβε ότι η πάγια θέση της Βρετανίας είναι η αναζήτηση μιας διαπραγματευτικής λύσης με βασικό ζητούμενο την εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνη. Όπως εξήγησε, αυτή η προσέγγιση αποτέλεσε και τον λόγο για τον οποίο το Λονδίνο δεν συμμετείχε στα αρχικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Παρά ταύτα, σημείωσε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή διαφοροποίησαν τα δεδομένα, ιδίως μετά την έναρξη επιθέσεων του Ιράν εναντίον κρατών της ευρύτερης περιοχής.

«Η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία των πολιτών μας», κατέληξε ο Βρετανός πρωθυπουργός.