Ισραηλινό χτύπημα στην Τεχεράνη: «Ποτάμι φωτιάς» στους δρόμους - Πλήγμα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική αποκάλυψη καταγράφονται στην Τεχεράνη, μετά το ισραηλινό χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν φωτιές να καίνε κατά μήκος δρόμων της ιρανικής πρωτεύουσας, δημιουργώντας αυτό που αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ως «ποτάμι φωτιάς».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το φαινόμενο προκλήθηκε από διαρροή πετρελαίου μετά από πλήγμα σε τμήμα του αποχετευτικού συστήματος της πόλης. Το πετρέλαιο κύλησε σε δρόμους και φρεάτια, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και να εξαπλωθεί ταχύτατα κατά μήκος της ασφάλτου.

🚨 NEW VIDEO: The Tehran oil depot is completely engulfed in flames — massive fireballs and thick smoke now dominating the skyline as the facility burns out of control. pic.twitter.com/2yZwKqoANT — Hans Herberg (@HANSFORNJ) March 8, 2026

Βίντεο δείχνουν φλόγες να καταπίνουν δρόμους

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από τον λογαριασμό πολιτισμού και τέχνης Living In Tehran καταγράφει τη φωτιά να καίει σε μεγάλο τμήμα δρόμου της πόλης, με τις φλόγες να απλώνονται στις άκρες του οδοστρώματος.

Οι εικόνες, που έχουν ήδη γίνει viral, δείχνουν το πύρινο μέτωπο να διατρέχει τη γειτονιά, φωτίζοντας ολόκληρη την περιοχή μέσα στη νύχτα.

«Η νύχτα έγινε μέρα», λένε κάτοικοι

Κάτοικοι της Τεχεράνης περιγράφουν στο BBC δραματικές στιγμές. «Ήταν σαν η νύχτα να είχε μετατραπεί σε μέρα», είπε χαρακτηριστικά ένας μάρτυρας, περιγράφοντας τη λάμψη από τις φλόγες που σκέπασε την περιοχή.

Η φωτιά επεκτάθηκε μέχρι τη λεωφόρο Koohsar, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες κάηκαν κατοικίες και καταστήματα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου χτυπήθηκαν

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επλήγησαν τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου καθώς και μία εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων, στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα αποδίδονται σε κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων του Ιράν, Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι τα πέντε σημεία «υπέστησαν ζημιές», ωστόσο πρόσθεσε πως «η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο».

Νέο κύμα επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο

Η ένταση μεταφέρεται πλέον και στις χώρες του Κόλπου, με αλλεπάλληλα περιστατικά τις τελευταίες ώρες.

Στο Κουβέιτ, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ένα κύμα εχθρικών drones έπληξε αποθήκη καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας. Τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, ωστόσο θραύσματα από τις αναχαιτίσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Drone χτύπησε επίσης το κτίριο του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης στο Κουβέιτ. Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν το 22ώροφο κτίριο να φλέγεται τα ξημερώματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί.



Παράλληλα, δύο μέλη της συνοριοφυλακής σκοτώθηκαν ενώ εκτελούσαν υπηρεσία, χωρίς να έχει γίνει σαφές αν ο θάνατός τους σχετίζεται με τις επιθέσεις.

Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν σε κατάσταση συναγερμού

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 21 drones που κατευθύνονταν προς το έδαφός της.

Στο Μπαχρέιν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Mina Salman, με το υπουργείο Εσωτερικών να αποδίδει την επίθεση στην «ιρανική επιθετικότητα».

Την ίδια στιγμή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οι αεράμυνες ενεργοποιήθηκαν μετά από προειδοποίηση για επερχόμενη πυραυλική απειλή.