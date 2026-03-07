Νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, βομβαρδισμός διυλιστηρίου - Απαντά το Ιράν

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης και της Χεζμπολάχ.

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου, καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων στην πόλη. Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ στόχευσαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη.

Αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη πραγματοποιώντας την πρώτη γνωστή επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την αρχή του πολέμου, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.



«Μια αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη στοχοθετήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνικστικό καθεστώς», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η αποθήκη βρισκόταν στη ζώνη κοντά στο κύριο διυλιστήριο της Τεχεράνης, όμως το IRNA μετέδωσε πως οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου «δεν υπέστησαν ζημιές κατά τις επιθέσεις».



Οι επιθέσεις διήρκεσαν περίπου μία ώρα, προκαλώντας θορύβους στα ανατολικά, νότια και βορειοδυτικά της πρωτεύουσας. Πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που το Ισραήλ πλήττει εθνικές υποδομές εντός του Ιράν, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Israeli aircraft are reportedly striking about 30 large oil storage tanks, marking the first such attacks on state infrastructure since the start of the war. — Channel 14 pic.twitter.com/0AYWe0QMBu — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 7, 2026

Την ίδια στιγμή, το Ιράν εξαπέλυσε νέο μπαράζ επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου αλλά και στη Βαγδάτη. Συγκεκριμένα, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα από drones, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την εκτόξευση πυραύλου προς στρατιωτική βάση. Στο Ντουμπάι, οι αρχές ενημέρωσαν για περιστατικό που προκλήθηκε από συντρίμμια, τα οποία χτύπησαν την πρόσοψη ενός πύργου στη μαρίνα της πόλης, αποτέλεσμα επιτυχημένης αεροπορικής αναχαίτισης. Από τα θραύσματα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν χτύπησαν το όχημά του.



Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σφοδρή στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν 42 πλοία του ιρανικού ναυτικού» σε τρεις ημέρες και ότι «οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν πολύ καλά» στην περιοχή.



Η ένταση παραμένει υψηλή, με τις στρατιωτικές συγκρούσεις να επηρεάζουν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και τους διεθνείς παράγοντες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.