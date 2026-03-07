Χτυπήθηκε ουρανοξύστης στη μαρίνα του Ντουμπάι - Εκκενώθηκαν γύρω κτίρια

Κτίρια γύρω από τη μαρίνα του Ντουμπάι εκκενώθηκαν μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από συντρίμμια από αναχαιτίσεις ιρανικών βλημάτων, τα οποία χτύπησαν την πρόσοψη ενός πολυώροφου κτιρίου στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X: «Οι αεράμυνες ανταποκρίνονται επί του παρόντος σε εισερχόμενες απειλές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν». «Οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης πυραύλων και drones από τα συστήματα αεράμυνας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Authorities confirm that debris resulting from a successful interception caused a minor incident on the façade of a tower in Dubai Marina. The situation has been contained. No injuries were reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 7, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο, το Σάββατο εντοπίστηκαν συνολικά 16 βαλλιστικοί πύραυλοι, 15 καταρρίφθηκαν, ενώ ένας έπεσε στη θάλασσα. Από τα 121 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν, τα 119 καταστράφηκαν.

Όπως αναφέρει το ndtv, ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, νωρίτερα απηύθυνε δημόσια ομιλία στην τηλεόραση του Άμπου Ντάμπι, απευθυνόμενος απευθείας στο έθνος του για πρώτη φορά από την κλιμάκωση της σύγκρουσης.



Η μαρίνα βρίσκεται κοντά σε πολλά από τα τουριστικά αξιοθέατα και ιδρύματα της πόλης, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το εμπορικό κέντρο Dubai Marina Mall.



Καθώς ο ήχος των αναχαιτίσεων πυραύλων αντηχούσε σε όλη την πόλη και ξεκίνησαν οι εκκενώσεις, οι κάτοικοι του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι λάμβαναν προειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα για εισερχόμενους πυραύλους.



Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, έκανε την πρώτη και σπάνια δημόσια δήλωση, στην οποία χαρακτήριζε το Ιράν ως «εχθρό».



«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι όμορφα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω, μην ξεγελιέστε από αυτό. Το χέρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί να φτάσει και είναι δυνατό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία», προειδοποίησε την Τεχεράνη καθώς επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο, το οποίο νοσηλεύει αμάχους τραυματισμένους στις επιθέσεις.

Το Ιράν υπόσχεται να συνεχίσει «εντατικά» τα πλήγματα

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα κύματα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον γειτόνων του στον Κόλπο οι οποίοι φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, ενώ υποσχέθηκε να μην συνθηκολογήσει παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ και να συνεχίσει να απαντά στα πλήγματα που δέχεται εδώ και μία εβδομάδα από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκρήξεις σημειώθηκαν το απόγευμα στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά επίσης στη Μανάμα του Μπαχρέιν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τι λένε τα κράτη του Κόλπου

Τα περιφερειακά κράτη που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις είναι ανένδοτα ότι δεν έχουν επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν για την εξαπόλυση επιθέσεων κατά του Ιράν.



Αρκετές χώρες του Κόλπου προσπάθησαν ακόμη και να αποτρέψουν την Ουάσιγκτον από το να ξεκινήσει την εκστρατεία βομβαρδισμών.



Κι όμως, η πρώτη αντίδραση του Ιράν, ακριβώς πριν από μια εβδομάδα, ήταν να επιτεθεί στους γείτονές του, ακόμη και στο Ομάν, το οποίο είχε αναλάβει διπλωματικό ρόλο.



Τώρα, σε ομιλία του που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν θα σταματήσει τις επιθέσεις του, εκτός εάν δεχθεί πρώτο επίθεση.



Ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους γείτονες του Ιράν και ορκίστηκε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αντιστέκεται, λέγοντας ότι οι εχθροί του «πρέπει να πάρουν μαζί τους την επιθυμία τους για παράδοση του ιρανικού λαού στον τάφο τους».



Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανέφερε επίσης ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ένα «ευρύ κύμα» επιθέσεων με στόχο ιρανικές υποδομές στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν.



Αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση σήμερα στο κανάλι της στο Telegram στα αγγλικά σχετικά με επιθέσεις στο Ιράν.