Προσυνέδριο - crash test - για τη ΝΔ στην «έδρα» των αγροτών

Στη Λάρισα το επόμενο Σάββατο στις 14 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί κατά πληροφορίες το 3ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την οικονομία, την ανάπτυξη και τον πρωτογενή τομέα.

Όπως παρατηρεί, εξάλλου, έμπειρος «γαλάζιος» παράγοντας, η επερχόμενη εκδήλωση θα αποτελέσει και ένα πρώτης τάξεως κρας τεστ, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να μετρήσει τις δυνάμεις της στον αγροτικό κόσμο, όπου δεδομένα καταγράφει απώλειες το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η ίδια πηγή τονίζει ότι το εν λόγω Προσυνέδριο αναμένεται να έχει μία ξεχωριστή σημασία, καθώς, θα φανεί κατά πόσον το κυβερνών κόμμα περιορίζει τις διαρροές του στον αγροτικό κόσμο μόλις τρεις μήνες μετά από τις δυναμικότερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.