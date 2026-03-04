Κουτσούμπας: «Drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα»

Μια «βόμβα» έριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή, όχι όμως στη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια, αλλά αργότερα συνομιλώντας με δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, δυο από τα drones που αναχαιτίσηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας.

Μάλιστα όταν ο κ. Κουτσούμπας ρωτήθηκε για το εάν η αναφορά του βασίζεται σε κάποια εκτίμηση, απάντησε: «το ξέρουμε...».

Σημειώνεται πως νωρίτερα ο κ. Κουτσούμπας στην ομιλία του είχε ζητήσει να κλείσουν οι βάσεις στην Κύπρο εκτιμώντας πως η Ελλάδα ήδη έχει εμπλακεί στη σύγκρουση.

Στην Κύπρο, πάντως μετά από το συναγερμό που σήμανε το πρωί για ύποπτα αντικείμενα με κατεύθυνση προς το νησί , τα ελληνικά F16 απογειώθηκαν αλλά λίγο ώρα αργότερα επέστρεψαν στη βάση τους καθώς δεν εντοπίστηκε απειλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύποπτο στίγμα εντοπίστηκε από τις ακτές του Λιβάνου με κατεύθυνση προς την Κύπρο, τα ελληνικά F16 συνέχισαν για περίπου μιάμιση ώρα την επιτήρηση του εναέριου χώρου πριν επιστρέψουν στην Πάφο.