Μητσοτάκης: Η επίθεση σε Κουτσούμπα και πατριώτες της φακής- Η... ρελάνς σε Ανδρουλάκη για τριεδρική

Διπλή επίθεση, τόσο στο ΚΚΕ όσο και στα κόμματα δεξιά της ΝΔ, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του, με φόντο την πρωτοβουλία της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Κύπρο.

Απευθυνόμενος προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον οποίο και διαδέχθηκε στο βήμα, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η αμυντική στήριξη αφορά την Κύπρο, όχι τις βάσεις στο νησί. «Κύριε γενικέ γραμματέα, θα περίμενα μεγαλύτερη υπευθυνότητα, όταν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα συνδράμει την Κύπρο σε μια πολύ δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ταυτοχρόνως, «κάρφωσε» και τις φωνές δεξιότερα της κυβερνώσας παράταξης, μιλώντας για «αμηχανία» και «αφωνία» σχετικά με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης από τους υπέρμαχους της επιστράτευσης της ισχύος για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. «Είχα μιλήσει για πατριώτες της φακής. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές...», υπήρξε το δηκτικό σχόλιο του πρωθυπουργού.



Η αντιπρόταση Μητσοτάκη στον Ανδρουλάκη για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων



Αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο των αποδήμων, χαιρέτισε τη θετική στάση του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας πως «θα φτάσουμε τους 200 βουλευτές» ώστε να εγκριθεί η διάταξη. Όσο για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων, την οποία η αντιπολίτευση καταψηφίζει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ , σε μια χειρονομία καλής θελήσεως όπως είπε, «να κατατμήσουμε τον κόσμο σε τρεις μονοεδρικες περιφέρειες».



«Μία για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μία για τη Βόρεια και Νότια Αμερική και μία για την Ωκεανία και την λοιπή Ασία. Αλλά σας το προτείναμε ήδη και διαφωνείτε, επειδή λέτε πως θα ευνοηθεί η ΝΔ. Αυτό δεν είναι στοιχείο υποκρισίας;», όπως διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.



Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στην απόφαση του Εφετείου για την Χρυσή Αυγή, τονίζοντας πως είχαν προηγηθεί οι σχετικές πρωτοβουλίες της γαλάζιας παράταξης, ενώ επεσήμανε την ανάγκη αυτή η τραυματική κοινοβουλευτική περίοδος να αφεθεί οριστικά στο παρελθόν.