To... κέρασμα για τα γενέθλια (και η ανησυχία της Ζωής)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ευχές από τον Νικήτα Κακλαμάνη για τα γενέθλιά του λίγο πριν ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας για την ομιλία του επί του σχεδίου για την επιστολή ψήφο στις εθνικές κάλπες.

«58», ανέφερε ο πρωθυπουργός, ενώ απαντώντας σε σχετικά σχόλια από τα έδρανα, σημείωσε:

«Θα κεράσουμε μετά κύριε Βελόπουλοε. Εάν θέλετε να περάσετε στο γραφείο μου. Έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη…», όπως είπε, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να ακούγεται εκτός μικροφώνου να σχολιάζει: «εάν είναι με στέβια το θέλω!».

Και, φυσικά, κάπου εκεί πετάχτηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Μην μας δηλητηριάσετε μόνο...» ακούστηκε να λέει προς τον Πρωθυπουργό.



