Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται ούτε προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο

«Η Ελλάδα δεν συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο και δεν έχει σκοπό να εμπλακεί», ξεκαθάρισε από βήματος Ολομέλειας η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τονίζοντας πως η συνδρομή της χώρας μας στην Κύπρο είναι αμιγώς προληπτικού χαρακτήρα, δεδομένων των απειλών που έχει δεχθεί.



«Η Ελλάδα είναι σταθερά υπέρ του σεβασμού του διεθνούς Δικαίου, βασίζεται σε μια εξωτερική πολιτική αρχών, με βάση το τρίπτυχο “διάλογος, διπλωματία, Δημοκρατία”. Η χώρα μας τάσσεται υπέρ της επιστροφής της διπλωματικής οδού και της ταχείας αποκλιμάκωσης. Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται ούτε και προτίθεται να εμπλακεί στη σύγκρουση, από την πρώτη στιγμή καλούμε σε αυτοσυγκράτηση», ανέφερε η ίδια, προσθέτοντας πως η Ελλάδα είναι αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής στην περιοχή έχοντας σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή κάλεσε το Ιράν να άρει άμεσα τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ασαφείς» και «γενικόλογες» διακηρύξεις περί σεβασμού του διεθνούς Δικαίου. «Δεν υπάρχει σαφής καταδίκη του πολέμου, κινδυνεύουμε να εμπλέξουμε την Κύπρο στη ζώνη του πολέμου», ανέφερε ο ίδιος, ζητώντας η ελληνική παρουσία στη Μεγαλόνησο να έχει ως στόχο την απεμπλοκή.