Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: 277 πολίτες επέστρεψαν με ειδικές πτήσεις σε μία ημέρα

Με ασφάλεια ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους από περιοχές της Μέσης Ανατολής, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Συνολικά 277 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους επέστρεψαν στην Αθήνα με ειδικές πτήσεις που οργανώθηκαν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες.

Δύο πτήσεις από το Ομάν

Από το Ομάν πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές πτήσεις προς την Αθήνα, οι οποίες οργανώθηκαν με την επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.



Συγκεκριμένα:

46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους επέστρεψαν με ειδική πτήση της Aegean Airlines.

89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους μεταφέρθηκαν με ειδική πτήση της SKY express.

Άλλοι 142 Έλληνες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Παράλληλα, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους αναχώρησαν από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έφτασαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.



Οι μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το ΥΠΕΞ σε πλήρη ετοιμότητα

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή.



Οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να βρουν τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή στον σχετικό σύνδεσμο του υπουργείου Εξωτερικών.