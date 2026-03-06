Σκληρό μήνυμα Χέγκσεθ στο Ιράν: «Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα»

Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, έστειλε πριν λίγο, ένα ξεκάθαρο και ανησυχητικό μήνυμα προς το Ιράν κατά την τελευταία ενημέρωση του Πενταγώνου. «Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα, απλώς περιμένετε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη κάνει σοβαρό λάθος αν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντέξουν έναν παρατεταμένο πόλεμο. Ο Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν πλήρως το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων.

Πλήρης ετοιμότητα και πλεονέκτημα υπεροχής, το μήνυμα της Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν επάρκεια σε πυρομαχικά και οπλισμό για να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις όσο χρειαστεί. Τα αποθέματα όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά αυξάνονται καθώς το στρατιωτικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ μεγαλώνει. Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε τη διαφορά από προηγούμενους «πολιτικά ορθούς πολέμους» που είχαν αόριστους στόχους και περιοριστικούς κανόνες εμπλοκής. Διέψευσε επίσης τις αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού McDonnell Douglas F-15 Eagle, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και σημειώνοντας ότι το Ιράν διαδίδει παραπληροφόρηση για εσωτερική προπαγάνδα. Καμία ανοχή σε νέο κύμα προσφύγων από την Μέση Ανατολή.

Ο Χέγκσεθ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέο κύμα προσφύγων προς τις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) από τη Μέση Ανατολή. Υπενθύμισε ότι υπάρχουν πολλές χώρες στην περιοχή που μπορούν να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη, αν χρειαστεί. Παράλληλα, τόνισε τον ρόλο του προέδρου Donald Trump στις μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με τη διακυβέρνηση του Ιράν, δεδομένων των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο διοικητής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ για τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων

Ο διοικητής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, παρουσίασε στοιχεία για τις επιτυχίες των τελευταίων ημερών. Από την πρώτη ημέρα του πολέμου, οι ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους μειώθηκαν κατά περίπου 90%, ενώ οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά 83%. Επιπλέον, περισσότερα από τριάντα ιρανικά πολεμικά πλοία έχουν βυθιστεί. Τις τελευταίες 72 ώρες, η αμερικανική βομβαρδιστική δύναμη έχει πλήξει σχεδόν 200 στόχους βαθιά μέσα στο Ιράν, περιλαμβανομένων περιοχών γύρω από την Τεχεράνη.

Στο τελευταίο κύμα επιθέσεων, στρατηγικά βομβαρδιστικά Northrop Grumman B-2 Spirit έριξαν δεκάδες διατρητικές βόμβες 2.000 λιβρών, πλήττοντας βαθιά θαμμένους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων. Παράλληλα, χτυπήθηκε η αντίστοιχη ιρανική διαστημική δομή. Ο ναύαρχος Κούπερ τόνισε ότι η αποστολή των ΗΠΑ δεν περιορίζεται στην καταστροφή των υπαρχόντων όπλων, αλλά στοχεύει και στην εξάλειψη της δυνατότητας του Ιράν να ανασυγκροτήσει τη βιομηχανία βαλλιστικών πυραύλων του στο μέλλον.

Η ενημέρωση αυτή του Πενταγώνου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Ιράν: οι ΗΠΑ ελέγχουν την κατάσταση, διαθέτουν τα μέσα για να συνεχίσουν την εκστρατεία και προετοιμάζονται για παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.