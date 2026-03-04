O Νετανιάχου ζητά εξηγήσεις από τον Λευκό Οίκο για τις φερόμενες μυστικές συνομιλίες με το Ιράν

Εξηγήσεις ζητά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου από τον Λευκό Οίκο, μετά από πληροφορίες ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να βρίσκονται σε επικοινωνία με το ιρανικό καθεστώς, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του ζητήματος, αναφέρει το πρακτορεί Axios.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δείχνει την ανησυχία του Ισραήλ για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιδιώξουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πριν επιτευχθούν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι του Τελ Αβίβ.

Τι προηγήθηκε

Πηγές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν μέσα στην εβδομάδα ενδείξεις που δημιουργούσαν υποψίες ότι υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης σχετικά με ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε σε ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και ζήτησε να μάθει αν πραγματοποιήθηκαν τέτοιες συνομιλίες ή ανταλλαγές μηνυμάτων. «Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε τον Bibi (Νετανιάχου) ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν μιλάει με τους Ιρανούς πίσω από την πλάτη του», ανέφερε πηγή στο Axios.

Συνεχής επικοινωνία ΗΠΑ-Ισραήλ

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον Νετανιάχου, τον επικεφαλής της Μοσάντ, καθώς και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Γνωρίζουν ότι δεν έχουμε καμία συνομιλία με τους Ιρανούς», τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν σχολίασε τις πληροφορίες, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε σχετικά αιτήματα.

Μηνύματα από την Τεχεράνη - Η αμερικανική στάση

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι το Ιράν έστειλε τις τελευταίες ημέρες μηνύματα προς την κυβέρνηση Τραμπ μέσω χωρών του Κόλπου και άλλων κρατών της περιοχής, όμως οι ΗΠΑ δεν απάντησαν. «Αντιμετωπίσαμε αυτά τα μηνύματα ως ανοησίες», είπε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Την ίδια στιγμή, οι New York Times αποκάλυψαν ότι μέλη του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών προσπάθησαν να επικοινωνήσουν έμμεσα με τη CIA, μέσω υπηρεσίας πληροφοριών τρίτης χώρας, προκειμένου να συζητήσουν όρους για λήξη της σύγκρουσης.

Τι λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι

«Ούτε ο Στιβ Γουίτκοφ ούτε ο Τζάρεντ Κούσνερ είχαν οποιαδήποτε συνομιλία με τον Αλί Λαριτζανί, τον Αμπάς Αραγτσί ή οποιονδήποτε άλλο από το ιρανικό καθεστώς από την έναρξη του πολέμου», τόνισε Αμερικανός αξιωματούχος σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους.

Ο Ντόναλντ Τρμαπ απέκλεισε επίσης οποιαδήποτε συζήτηση με την Τεχεράνη, δηλώνοντας: «Η αεράμυνα, η αεροπορία, το ναυτικό και η ηγεσία τους έχουν καταρρεύσει. Θέλουν να μιλήσουν. Εγώ είπα: “Πολύ αργά!”» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.