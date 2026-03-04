Χαμός στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου μετά από ερώτηση δημοσιογράφου για τους 6 πεσόντες στρατιώτες

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν πριν λίγο στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, όταν η δημοσιογράφος του CNN, Κάιτλαν Κόλινς, υπέβαλε ερώτηση προς την εκπρόσωπο Τύπου σχετικά με τον αριθμό και τις συνθήκες θανάτου Αμερικανών στρατιωτών σε πρόσφατη επιχείρηση στο Ιράν.

Η ερώτηση αφορούσε το κατά πόσο η κυβέρνηση είχε πλήρη εικόνα για τις απώλειες και αν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως οι οικογένειες των πεσόντων. Η εκπρόσωπος Τύπου απάντησε ότι η κυβέρνηση «τιμά τη θυσία κάθε στρατιώτη» και ότι η ενημέρωση γίνεται «με σεβασμό και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών», χωρίς να δώσει άμεσα συγκεκριμένα στοιχεία.

Η συζήτηση ανέβηκε σε τόνους όταν η Κόλινς επανήλθε ζητώντας σαφή δεδομένα και διευκρινίσεις για το ενδεχόμενο καθυστέρησης στην επίσημη ανακοίνωση. Σε εκείνο το σημείο, η εκπρόσωπος κατηγόρησε το CNN ότι «επιχειρεί να δώσει αρνητική δημοσιότητα στον Αμερικανό πρόεδρο, ακόμη και σε ζητήματα που αφορούν την εθνική θυσία».

Όπως δήλωσε, «είναι λυπηρό να βλέπουμε ένα μεγάλο δίκτυο να προσπαθεί να μετατρέψει μια στιγμή πένθους σε πολιτική επίθεση», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «δεν θα επιτρέψει να εργαλειοποιηθούν οι απώλειες των στρατιωτών για επικοινωνιακά παιχνίδια». Παράλληλα, τόνισε ότι η εθνική ασφάλεια και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις διέπονται από αυστηρά πρωτόκολλα και ότι η δημοσιοποίηση πληροφοριών γίνεται όταν αυτό είναι επιχειρησιακά ασφαλές και θεσμικά ορθό.

Το επεισόδιο αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη σχέση της κυβέρνησης με τα μέσα ενημέρωσης, με την εκπρόσωπο τύπου Κάρολιν Λέβιτ να επιτίθεται στο CNN και την παρουσιάστρια του αλλά και για τα όρια μεταξύ δημοσιογραφικού ελέγχου και πολιτικής αντιπαράθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί αναλυτική γραπτή ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο με πλήρη στοιχεία για τις μέχρι στιγμής απώλειες του πολέμου, ενώ η δημόσια αντιπαράθεση συνεχίζει να απασχολεί τον πολιτικό διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες.