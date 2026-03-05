Ποια είναι η σύντροφος πρώην ποδοσφαιριστή που τράβηξε τα βλέμματα στο Παρίσι (pics)

Η Ζέτα Θεοδωροπούλου φαίνεται πως έχει κάνει το επόμενο βήμα στην ζωή της μετά το διαζύγιο με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη, πραγματοποιώντας ταξίδια και εντυπωσιακές εμφανίσεις όπως αποκαλύπτει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μάλιστα, πρόσφατη ανάρτησή της από το Παρίσι κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την πρώην σύζυγο του ποδοσφαιριστή και μητέρα τριών παιδιών, πλεόν στον ελεύθερο χρόνος της απολαμβάνει ταξίδια στο εξωτερικό και εξόδους με άτομα του στενού της κύκλου.

Μια σειρά αναρτήσεων από την Γαλλία έρχεται ως απάντηση στην διάθεση που έχει η Ελληνίδα καλονή ώστε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή της μετά το διαζύγιο με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, Παναγιώτη Ταχτσίδη.

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι τράβηξε διαφορετικούς δρόμους μετά της φήμες για τρίτο πρόσωπο στην σχέση τους, με την διαδικασία του διαζυγίου να φτάνει ως τα διακστήρια. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει και τρία παιδιά.