Η βαθμολογία του Conference League μετά το «διπλό» της ΑΕΚ στη Τουρκία

Ανατροπή... οκτάδας για την «ευρωπαία» Ένωση! Η ΑΕΚ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με το αυτογκόλ του Μουκουντί μόλις στο 4', έκανε ολική ανατροπή σε 18 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε με 2-1 της Σάμσουνσπορ στην 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν αρχικά στο 52ο λεπτό με φοβερή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάριν, ολοκληρώνοντας την ανατροπή με το δυνατό σουτ του Κοϊτά στο 62'.

Η νίκη αυτή εξασφάλισε στην Ένωση την παρουσία της στην επόμενη φάση, η οποία πλέον με νίκη στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κραϊόβα την ερχόμενη Πέμπτη (18/12)μπορεί να εξασφαλίσει την παρουσία της στην οκτάδα!

Η βαθμολογία της League Phase του Conference League