Eurolegue: Μεγάλο διπλό της Ζαλγκίρις στο «Πριγκιπάτο» - Με το δεξί η πρωταθλήτρια Φενέρ

Μετά από τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού την Τρίτη, η 1η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 01/10 με τρεις αγώνες. Η Ζαλγκίρις με σπουδαία εμφάνιση μέσα στο Μόντε Κάρλο νίκησε την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Η Φενέρμπαχτσε κυριάρχησε απέναντι στην Παρί και πήρε άνετη νίκη, ενώ η Βαλένθια έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βιλερμπάν στην Λυών.

Μονακό- Ζαλγκίρις 84-89

Με το ξεκίνημα της σεζόν, η Ζαλγκίρις έκανε την έκπληξη. Η πρωταθλήτρια Λιθουανίας αντιμετώπισε τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και πήρε μια σπουδαία νίκη, δείχνοντας πως θα αποτελέσει ιδιαίτερα ανταγωνιστική δύναμη στη φετινή Euroleague.

Πρωταγωνιστής ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 21 πόντους με 8/8 σουτ και μαζεύοντας 6 ριμπάουντ. Πολύτιμη συμβολή είχαν επίσης ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος με 14 πόντους και 6/13 σουτ, αλλά και ο Μάοντο Λο που πρόσθεσε 11 πόντους και 2 ασίστ.

Από την πλευρά της Μονακό, ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς με 24 πόντους και 5 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Ντάνιελ Τάις με 17 πόντους και του Νίκολα Μίροτιτς με 16. Ο Νικ Καλάθης ήταν στην αποστολή, αλλά δεν αγωνίστηκε λεπτό για την ομάδα του Μόντε Κάρλο.

Φενέρμπαχτσε- Παρί 96-77

Η Φενέρμπαχτσε επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της απέναντι στην Παρί και επικράτησε με άνεση 96-77 στην πρεμιέρα της EuroLeague, ξεκινώντας ιδανικά τη φετινή σεζόν.

Κορυφαίος ο Ντέβον Χολ με 22 πόντους (5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ πρόσθεσε 20 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο. Σημαντική και η παρουσία του Γουέιντ Μπάλντγουιν, ο οποίος σημείωσε double-double με 10 πόντους και 10 ασίστ.

Αν και η Παρί έδειξε διάθεση και ενέργεια για να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, αυτό δεν στάθηκε αρκετό. Για τους Γάλλους ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Βιλερμπάν- Βαλένθια 77-80

Η Βαλένθια μπήκε με το δεξί στη φετινή EuroLeague, κερδίζοντας τη Βιλερμπάν με 80-77 στην πρεμιέρα. Οι Γάλλοι είχαν την ευκαιρία να κλέψουν το ματς στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά το λάθος του Σακίλ Χάρισον 5,4’’ πριν το τέλος έδωσε τη νίκη στους Ισπανούς, που μέτρησαν τέσσερις διψήφιους σκόρερ και εντυπωσιακά 20 επιθετικά ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 30/9

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα 103-87

Ντουμπάι BC-Παρτίζαν 89-76

Αναντολού Εφές-Μακάμπι 85-78

Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο 82-92

Παναθηναϊκός-Μπάγερν 87-79

Μπασκόνια-Ολυμπιακός 96-102

Βίρτους-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68

Τετάρτη 1/10

