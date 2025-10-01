Δεν το παρατήρησε κανείς: Ο λόγος που ο Μπαρτζώκας καθόταν στον πάγκο στις τελευταίες επιθέσεις

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά τις υποχρεώσεις του στην EuroLeague για τη σεζόν 2025/26, παίρνοντας μια σημαντική- αγχωτική εκτός έδρας νίκη, όπως εξελίχθηκε, επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια με σκορ 102-96. Παρόλο που οι Πειραιώτες βρέθηκαν να προηγούνται εμφατικά στην αρχή του αγώνα (4-19 στο 6ο λεπτό), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάστηκε να δώσει μια σκληρή μάχη για να αντέξει στην αντεπίθεση των Βάσκων και να «κλειδώσει» τη νίκη, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία.

Όλοι στο γήπεδο ένιωθαν την ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ωστόσο, εντύπωση προξένησε σε πολλούς η ηρεμία (φαινομενικά), του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Έλληνας πολύπειρος κόουτς, όσο κοντά και να ήταν το παιχνίδι, όση ένταση και να είχε η αναμέτρηση, παρέμεινε καθισμένος στον πάγκο του. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αναίτιο.



Ο λόγος που ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέμεινε καθιστός



Eurokinissi

Σαφώς και δεν είναι ότι ο κόουτς Μπαρτζώκας μέσα σε ένα βράδυ, σταμάτησε να έχει πίεση και ανησυχία για το αποτέλεσμα. Ούτε έπαψε να θέλει να δίνει οδηγίες και συμβουλές στους παίκτες του. Ωστόσο, δεν μπορεί να το κάνει αυτό!



Εδώ και αρκετές ημέρες, ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει ένα πρόβλημα στο πόδι του και έχει μεγάλη δυσκολία να κάθεται συνεχώς όρθιος. Και σαφώς, δεν πρέπει να το καταπονεί, για να επουλώσει γρήγορα και να μην παρατραβήξει η ταλαιπωρία του. Και στην Κρήτη στο φιλικό τουρνουά, αλλά και στο Super Cup στη Ρόδο, ο Μπαρτζώκας δεν σηκώθηκε από τον πάγκο του και χρειάστηκε βοήθεια να ανέβει ακόμα και στο βάθρο.