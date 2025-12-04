Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και η υπόλοιπη δράση της EuroLeague
Η ώρα έναρξης και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα παιχνίδι... must win στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Φυσικά αναφερόμαστε στην αναμέτρηση που θα δώσουν οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague!
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να έχει πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.
Ο Άρης, λίγο νωρίτερα, (20:00), υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη την πολύ μαχητική Κλουζ για το EuroCup, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι Novasports 4.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- 19:15 Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 5
- 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasportds 6
- 20:00 Άρης - Κλουζ, Novasports 4
- 20:30 Mονακό - Παρί, Novasports 2
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν, Novasports Start
- 21:15, Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, Novasports Prime
- 21:45, Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου, Novasports 5