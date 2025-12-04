Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και η υπόλοιπη δράση της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα παιχνίδι... must win στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Φυσικά αναφερόμαστε στην αναμέτρηση που θα δώσουν οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague!

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να έχει πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.

Ο Άρης, λίγο νωρίτερα, (20:00), υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη την πολύ μαχητική Κλουζ για το EuroCup, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι Novasports 4.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας