EuroLeague: Με Παναθηναϊκό και «διπλό» Φαρίντ το Top-10 των καλύτερων στιγμών του Νοεμβρίου (vid)

Ο Νοέμβριος στη EuroLeague ήταν γεμάτος εντυπωσιακές φάσεις, συναρπαστικά παιχνίδια και δυνατές συγκινήσεις. Ξεχώρισε ιδιαίτερα ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος κατάφερε να εμφανιστεί δύο φορές στο επίσημο Top‑10 του μήνα, δικαιώνοντας την διοίκηση του Παναθηναϊκού όπου κινήθηκε γρήγορα για να τον αποκτήσει.

Η φάση που τον «έστειλε» στα highlights ξεχώρισε για την εκπληκτική εκτέλεση και τη δυναμική της, αφού «κάρφωσε» κανονικά τον Ταβάρες της Ρεάλ. Η δεύτερη ήταν μια εξαιρετική τάπα στον Καμπενγκέλε. Τα γεγονότα αυτά καταδεικνύουν πως, ακόμη και σε μια σεζόν με απαιτήσεις και δυνατές αντιδράσεις, μερικά splash plays αξίζουν να μείνουν στη μνήμη.

pic.twitter.com/zpWPnX46WS — EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025

Η επιλογή δύο φάσεων του Φαρίντ στο Top‑10 δείχνει πως για να ξεχωρίσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν χρειάζονται μόνο ταλέντο και προπόνηση, αλλά και μερικά αθλητικά χαρακτηριστικά, που ο «Manimal» σίγουρα διαθέτει.