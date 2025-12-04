EuroLeague: Με Παναθηναϊκό και «διπλό» Φαρίντ το Top-10 των καλύτερων στιγμών του Νοεμβρίου (vid)
Διακρίθηκε Κένεθ Φαρίντ του Παναθηναϊκού AKTOR σε δύο περιπτώσεις μέσα στο μήνα Νοέμβριο - Το Top10 της EuroLeague.
Ο Νοέμβριος στη EuroLeague ήταν γεμάτος εντυπωσιακές φάσεις, συναρπαστικά παιχνίδια και δυνατές συγκινήσεις. Ξεχώρισε ιδιαίτερα ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος κατάφερε να εμφανιστεί δύο φορές στο επίσημο Top‑10 του μήνα, δικαιώνοντας την διοίκηση του Παναθηναϊκού όπου κινήθηκε γρήγορα για να τον αποκτήσει.
Η φάση που τον «έστειλε» στα highlights ξεχώρισε για την εκπληκτική εκτέλεση και τη δυναμική της, αφού «κάρφωσε» κανονικά τον Ταβάρες της Ρεάλ. Η δεύτερη ήταν μια εξαιρετική τάπα στον Καμπενγκέλε. Τα γεγονότα αυτά καταδεικνύουν πως, ακόμη και σε μια σεζόν με απαιτήσεις και δυνατές αντιδράσεις, μερικά splash plays αξίζουν να μείνουν στη μνήμη.
Η επιλογή δύο φάσεων του Φαρίντ στο Top‑10 δείχνει πως για να ξεχωρίσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν χρειάζονται μόνο ταλέντο και προπόνηση, αλλά και μερικά αθλητικά χαρακτηριστικά, που ο «Manimal» σίγουρα διαθέτει.