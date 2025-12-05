Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού εναντίον της Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε (79-89) στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens από τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 9-5 και βρίσκονται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Ισοβαθμούν με τις Μονακό, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα και έχουν μία νίκη λιγότερη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Στις 9 νίκες οι Ισπανοί, οι οποίοι συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία στη φετινή διοργάνωση.

Στο 8-5 παρέμεινε ο Ολυμπιακός, ο αγώνας του οποίου εναντίον της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (05/12)

Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα 79-89

Παναθηναϊκός - Βαλένθια 79-89

Μπασκόνια - Ολίμπια Μιλάνο 88-78

Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC 79-78

Η βαθμολογία της EuroLeague