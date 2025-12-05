Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού εναντίον της Βαλένθια
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον της Βαλένθια για την 14η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε (79-89) στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens από τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 9-5 και βρίσκονται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Ισοβαθμούν με τις Μονακό, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα και έχουν μία νίκη λιγότερη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ-Αβίβ.
Στις 9 νίκες οι Ισπανοί, οι οποίοι συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία στη φετινή διοργάνωση.
Στο 8-5 παρέμεινε ο Ολυμπιακός, ο αγώνας του οποίου εναντίον της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Byron.
Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (05/12)
- Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα 79-89
- Παναθηναϊκός - Βαλένθια 79-89
- Μπασκόνια - Ολίμπια Μιλάνο 88-78
- Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC 79-78
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ-Αβίβ 10-5
- Μονακό 9-5
- Ερυθρός Αστέρας 9-5
- Βαλένθια 9-5
- Παναθηναϊκός 9-5
- Μπαρτσελόνα 9-5
- Ολυμπιακός 8-5
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Ζαλγκίρις 8-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 8-6
- Ολίμπια Μιλάνο 7-7
- Βίρτους Μπολόνια 6-8
- Ντουμπάι BC 6-8
- Παρί 5-9
- Μπασκόνια 5-9
- Παρτιζάν 5-9
- Αναντολού Εφές 5-9
- Μπάγερν 5-9
- Μακάμπι Τελ-Αβίβ 4-10
- Βιλερμπάν 3-11