Σπορ Παναθηναϊκός Βαλένθια Euroleague Βαθμολογία Euroleague Μπάσκετ

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού εναντίον της Βαλένθια

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον της Βαλένθια για την 14η αγωνιστική.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε (79-89) στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens από τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 9-5 και βρίσκονται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Ισοβαθμούν με τις ΜονακόΒαλένθια, Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα και έχουν μία νίκη λιγότερη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Στις 9 νίκες οι Ισπανοί, οι οποίοι συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία στη φετινή διοργάνωση.

Στο 8-5 παρέμεινε ο Ολυμπιακός, ο αγώνας του οποίου εναντίον της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Byron

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (05/12)

  • Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα 79-89
  • Παναθηναϊκός - Βαλένθια 79-89
  • Μπασκόνια - Ολίμπια Μιλάνο 88-78
  • Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC 79-78

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ-Αβίβ 10-5
  2. Μονακό 9-5
  3. Ερυθρός Αστέρας 9-5
  4. Βαλένθια 9-5
  5. Παναθηναϊκός 9-5
  6. Μπαρτσελόνα 9-5
  7. Ολυμπιακός 8-5
  8. Φενέρμπαχτσε 8-5
  9. Ζαλγκίρις 8-6
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 8-6
  11. Ολίμπια Μιλάνο 7-7
  12. Βίρτους Μπολόνια 6-8
  13. Ντουμπάι BC 6-8
  14. Παρί 5-9
  15. Μπασκόνια 5-9
  16. Παρτιζάν 5-9
  17. Αναντολού Εφές 5-9
  18. Μπάγερν 5-9
  19. Μακάμπι Τελ-Αβίβ 4-10
  20. Βιλερμπάν 3-11

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός Βαλένθια Euroleague Βαθμολογία Euroleague Μπάσκετ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader