Παναθηναϊκός - Παρτίζαν 91-69: Σλούκας και Ναν έκαναν... πάρτι και οι πράσινοι πάτησαν τους Σέρβους

Ο Παναθηναϊκός με ονειρικό τρίτο δεκάλεπτο πήρε τη νίκη με 91-69 κόντρα στην Παρτίζαν στο «Telecom Center Athens» για τη 13η αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι πράσινοι δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, όμως αρκούσε ένα ξέσπασμα από τους Σλούκα και Ναν για να πάρουν την νίκη. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μοίραζε, ο Αμερικάνος εκτελούσε και έτσι η ομάδα τους κόουτς Αταμάν καθάρισε το παιχνίδι μέσα σε ένα πεντάλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο και είχε ένα εύκολο, όπως εξελίχθηκε βράδυ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, το «τριφύλλι» ανέβηκε στη 2η θέση με ρεκόρ 9-4, ενώ οι Σέρβοι παρέμειναν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας συνολικά εννέα ήττες και μόλις τέσσερις νίκες.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Βαλένθια (5/12, 21:45), ενώ η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν (4/12 21:45) στο Βελιγράδι.

Η εξέλιξη του ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολλές αλλαγές στο προβάδισμα, με τον Φαρίντ να χαρίζει άλλο ένα εντυπωσιακό highlight κάρφωμα στη δεύτερη εμφάνισή του μπροστά στους φίλους του «τριφυλλιού» σε παιχνίδι της EuroLeague, κάνοντας παράλληλα το 10-8.

Η ομάδα του κόουτς Αταμάν δεν ήταν πειστική σε άμυνα και επίθεση, και η Παρτίζαν ξέφυγε για πρώτη φορά στο +6 (18-12), στη μεγαλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή διαφορά του αγώνα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, πέρα από την αμυντική ανισορροπία, άκουγε στο όνομα Στέρλινγκ Μπράουν. Ο Αμερικανός έκανε πράγματα και θαύματα, και με 14 πόντους (3/3 τρίποντα) από τους 31 συνολικά των φιλοξενούμενων, η Παρτίζαν έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 και το 27-31.

Οι «πράσινοι», με τον Κώστα Σλούκα στο παρκέ, βρήκαν την απαραίτητη επιθετική ηρεμία και βελτίωσαν την εικόνα τους και στην άμυνα. Ωστόσο ήταν εξαιρετικά άστοχοι και, παρά το γεγονός πως η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άνοιξε περισσότερο τη διαφορά, συνέχισε να διατηρεί το προβάδισμά της σταθερά στο +4 και το 39-35.

Τη λύση όμως στην επιθετική δυστοκία έδωσε ο περσινός «MVP», Κέντρικ Ναν. Με πέντε σερί πόντους και μια τρομερή ασίστ στον Φαρίντ για το κάρφωμα (46-41), έβαλε τον Παναθηναϊκό μπροστά. Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στον πόντο, όμως Ρογκαβόπουλος με καλάθι σχεδόν στην εκπνοή, έστειλε τους «πράσινους» στα αποδυτήρια στο +4 και το 48-44.

Υπόθεση πέντε λεπτών με Σλούκα και Ναν

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι αδυνατούσαν, παρότι ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ να μεγαλώσουν την διαφορά, όμως όλα άλλαξαν όταν ανέλαβε δράση ο Σλούκας και ο Ναν. Ο αρχηγός των πράσινων μοίραζε, ο Αμερικάνος εκτελούσε από τα 6.75’ και έτσι ο Παναθηναϊκός στο άψε-σβήσε ανέβασε την διαφορά σε διψήφιο αριθμό και στο +14 για το 64-50. Από εκείνο το σημείο και μετά οι γηπεδούχοι μασούσαν «σίδερα» και με ένα σερί 21-0 και «buzzer beater» του... αγέραστου Σλούκα, έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +23 (73-50).

Η τελευταία περίοδος ήταν, όπως και αναμενόταν, διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Παναθηναϊκός με σταθερά καλή απόδοση έφτασε μέχρι και το +27 (78-52) με τρίποντο του Ρογκαβόπουλο και χωρίς να… ιδρώσει κράτησε την διαφορά σε υψηλά επίπεδα και πανηγύρισε τη νίκη.