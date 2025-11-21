Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ υποβάλλεται ξανά σε επέμβαση- Ταξιδεύει για Πορτογαλία

Ο Ματίας Λεσόρ θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση, πιο συγκεκριμένα σε αρθροσκοπική αποκατάσταση, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Γάλλο σέντερ να επιλέγει κορυφαίο Ολλανδό γιατρό για την επέμβαση.

Συγκεκριμένα, ο Λεσόρ θα ταξιδέψει στο Οπόρτο της Πορτογαλίας την προσεχή Δευτέρα (24/11) για να χειρουργηθεί από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, όπως ενημέρωσε επίσημα η ΚΑΕ την Παρασκευή (21/11). Η απόφαση για την επέμβαση πάρθηκε μετά από σειρά ιατρικών γνωματεύσεων σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε από το κάταγμα περόνης που είχε υποστεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ:



«Το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ θα μεταβεί στο Οπόρτο συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο. Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής Niek van Dijk, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως, γι’ αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».