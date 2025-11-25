Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την άνετη νίκη του Πανθηναϊκού AKTOR εναντίον της Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν Βελιγραδίου (91-69) στο Telekom Center Athens για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και έκανε βήμα «πρωτιάς». Οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 9-4 και βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης (74-75).

Στις 8 νίκες παραμένουν οι Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας, οι οποίοι παίζουν αύριο (26/11, 20:30) μεταξύ τους στο Βελιγράδι.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (25/11)

Ντουμπάι BC - Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια 66-64

Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 74-75

Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια 82-67

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69

Βαλένθια - Μπάγερν 90-64

Η βαθμολογία της EuroLeague