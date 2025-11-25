Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την άνετη νίκη του Πανθηναϊκού AKTOR εναντίον της Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ
Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη (91-69) του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν για τη 13η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν Βελιγραδίου (91-69) στο Telekom Center Athens για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και έκανε βήμα «πρωτιάς». Οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 9-4 και βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης (74-75).
Στις 8 νίκες παραμένουν οι Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας, οι οποίοι παίζουν αύριο (26/11, 20:30) μεταξύ τους στο Βελιγράδι.
Τα αποτελέσματα της Τρίτης (25/11)
- Ντουμπάι BC - Παρί 90-89
- Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια 66-64
- Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 74-75
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια 82-67
- Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69
- Βαλένθια - Μπάγερν 90-64
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ-Αβίβ 9-4
- Παναθηναϊκός AKTOR 9-4
- Ολυμπιακός 8-4
- Ερυθρός Αστέρας 8-4
- Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Βαλένθια 8-5
- Μονακό 7-5
- Μπαρτσελόνα 7-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Ολίμπια Μιλάνο 6-6
- Βίρτους Μπολόνια 6-7
- Ντουμπάι BC 6-7
- Αναντολού Εφές 5-7
- Μπάγερν Μονάχου 5-8
- Παρί 5-8
- Παρτιζάν 4-9
- Μπασκόνια 4-9
- Μακάμπι Τελ-Αβίβ 3-9
- Βιλερμπάν 3-9