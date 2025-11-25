Σπορ Euroleague Παναθηναϊκός Μπάσκετ Βαθμολογία Euroleague Παρτιζάν

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την άνετη νίκη του Πανθηναϊκού AKTOR εναντίον της Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ

Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη (91-69) του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν για τη 13η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν Βελιγραδίου (91-69) στο Telekom Center Athens για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και έκανε βήμα «πρωτιάς». Οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 9-4 και βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης (74-75). 

Στις 8 νίκες παραμένουν οι Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας, οι οποίοι παίζουν αύριο (26/11, 20:30) μεταξύ τους στο Βελιγράδι

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (25/11)

  • Ντουμπάι BC - Παρί 90-89
  • Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια 66-64
  • Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 74-75
  • Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια 82-67
  • Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69
  • Βαλένθια - Μπάγερν 90-64

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ-Αβίβ 9-4
  2. Παναθηναϊκός AKTOR 9-4
  3. Ολυμπιακός 8-4
  4. Ερυθρός Αστέρας 8-4
  5. Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
  6. Φενέρμπαχτσε 8-5
  7. Βαλένθια 8-5
  8. Μονακό 7-5
  9. Μπαρτσελόνα 7-5
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
  11. Ολίμπια Μιλάνο 6-6
  12. Βίρτους Μπολόνια 6-7
  13. Ντουμπάι BC 6-7
  14. Αναντολού Εφές 5-7
  15. Μπάγερν Μονάχου 5-8
  16. Παρί 5-8
  17. Παρτιζάν 4-9
  18. Μπασκόνια 4-9
  19. Μακάμπι Τελ-Αβίβ 3-9
  20. Βιλερμπάν 3-9

