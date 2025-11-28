Η αγωνία στο κατακόρυφο: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ομπράντοβιτς με την Παρτιζάν - Αύριο η απόφαση

Το... σίριαλ της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν καλά κρατεί. Ο θρύλος των πάγκων, Ομπράντοβιτς συναντήθηκε την Παρασκευή (28/11) με τους διοικούντες του συλλόγου, οι οποίοι πασχίζουν να τον μεταπείσουν, ώστε να παραμείνει στην ομάδα.

Η συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση της Παρτιζάν και τον Σέρβο προπονητή διήρκησε περισσότερες από δύο ώρες. Οι δύο πλευρές, ωστόσο δεν φαίνεται πως κατέληξαν σε συμφωνία.

Όπως μεταδίδουν Μέσα από τη Σερβία, η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί το Σάββατο (29/11). Παράλληλα, οι Σέρβοι ρεπόρτερ μεταδίδουν πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραμένει «αμετανόητος» στην επιλογή του να παραιτηθεί από τον πάγκο της ομάδας.

Η διοίκηση της Παρτιζάν, η οποία προσφέρει στον Ομπράντοβιτς «λευκή επιταγή» να αλλάξει όσα ο ίδιος κρίνει απαραίτητα για την μεταστροφή της απόφασής του και τη διαμόρφωση ενός ρόστερ ικανού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του 65χρονου κόουτς, βέβαια δεν φαίνεται μέχρι στιγμής ικανή να πείσει τον Ομπράντοβιτς να διατηρήσει τη θέση του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται στη Σερβία, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Ομπράντοβιτς να αποχωρήσει από την Παρτιζάν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις τελευταίες ώρες.

Μία αντίστοιχη εξέλιξη αναμένεται να δυσαρεστήσει χιλιάδες φιλάθλους του συλλόγου, αφού ο Ομπράντοβιτς ταυτίστηκε με τους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι τον αγάπησαν παράφορα.

Χαρακτηριστικό της εκτίμησης των φιλάθλων της Παρτιζάν προς το πρόσωπό του, είναι το γεγονός πως περισσότεροι από 10 χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν την πορεία της πτήσης του αεροπλάνου, στο οποίο επέβαινε ο Σέρβος κόουτς επιστρέφοντας στο Βελιγράδι από την Αθήνα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR για την EuroLeague.