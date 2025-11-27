Απίστευτο: 10.500 άτομα παρακολούθησαν ζωντανά την πτήση του Ομπράντοβιτς προς το Βελιγράδι

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Σερβία εξελίχθηκε σε γεγονός που τράβηξε τεράστια προσοχή, τόσο εντός όσο και εκτός μπασκετικών κύκλων. Μετά την παραίτησή του από την Παρτίζαν στις 26 Νοεμβρίου, η πτήση του από την Αθήνα προς το Βελιγράδι δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, έγινε η πιο παρακολουθούμενη στον κόσμο εκείνη τη στιγμή, με 10.500 χρήστες να τη βλέπουν ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Flight Radar.



Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» γέμιζε από φίλους της Παρτίζαν που βρέθηκαν εκεί για να τον υποδεχτούν. Η παρουσία του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, δείχνοντας πόσο έντονα έχει δεθεί ο οργανισμός με τον πολύπειρο προπονητή. Η πτήση προσγειώθηκε στις 17:15 και, από τη στιγμή που ο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε, η υποδοχή του θύμιζε περισσότερο επιστροφή αγαπημένου προσώπου παρά συνήθη άφιξη προπονητή.





Το θέμα της παραίτησης έχει πλέον μετατραπεί σε κεντρικό ζήτημα στην Παρτίζαν. Ο πρόεδρος της ομάδας, Όστογια Μιγιάιλοβιτς, έχει αποφασίσει να μην αποδεχτεί την αποχώρησή του και προσπαθεί να τον μεταπείσει, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να του προτείνει πλήρη έλεγχο του αγωνιστικού σχεδιασμού. Η τελική απόφαση του Ζοτς παραμένει ανοιχτή, με την πίεση του κόσμου να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.





Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι μια απλή πτήση συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές δείχνει ξεκάθαρα το βάρος που έχει το όνομα Ομπράντοβιτς. Το επόμενο βήμα του θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της Παρτίζαν, αλλά και την ηρεμία που αναζητά ο οργανισμός μετά από ένα 48ωρο γεμάτο ανατροπές.