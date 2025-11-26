Σεισμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Παραιτήθηκε από την Παρτίζαν ο Ομπράντοβιτς

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Παρτίζαν, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία και συγκεκριμένα το ρεπορτάζ της Mozzart, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας.

Ο 65χρονος θρύλος της προπονητικής φέρεται να υπέβαλε την παραίτησή του, με τη συγκεκριμένη απόφαση να έρχεται ως απόρροια της συντριπτικής ήττας από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά κυρίως της γενικότερα απογοητευτικής εικόνας που παρουσιάζει η ομάδα το τελευταίο διάστημα.

Ο «Ζοτς», ο οποίος επέστρεψε στο Βελιγράδι το 2021 για να αναλάβει και πάλι την ομάδα που αγάπησε, διαπιστώνει ότι το αγωνιστικό πρόσωπο της Παρτίζαν απέχει πολύ από τα υψηλά στάνταρ που είχε θέσει. Η βαριά ήττα με σκορ 91-69 από τον Παναθηναϊκό, που οδήγησε την ομάδα στο ρεκόρ 4-9 και στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η παραίτηση του Σέρβου προπονητή, μια εξέλιξη που ελάχιστοι περίμεναν και το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη συνάντηση και συζήτηση της διοίκησης του συλλόγου με τον Ομπράντοβιτς προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.