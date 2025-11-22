Μύκονος- Παναθηναϊκός 65-78: «Καθάρισε» στο τέλος με υπογραφή Ναν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, πέρασε από τη Μύκονο με 65-78 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο νησί με μόλις δέκα διαθέσιμους παίκτες, καθώς εκτός έμειναν οι τραυματίες Οσμάν, Τολιόπουλος, Λεσόρ, Χολμς και Γιουρτσέβεν, ενώ ο Χουάντσο πήρε ανάσα. Παράλληλα, ο Γκριγκόνις δεν ήταν στην οκτάδα των ξένων.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν, ενώ πολύ θετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Το ματς

Η Μύκονος μπήκε με τρομερή ενέργεια στο ιστορικό για εκείνη παιχνίδι και προηγήθηκε 8-2 με δύο τρίποντα του Μουρ. Μάλιστα ο Σορτς χτύπησε στο ζυγωματικό και αποχώρησε μόλις στο 3ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το πάνω χέρι καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου και με οκτώ συνεχόμενους πόντους του Καββαδά έφτασαν στο 19-13, πριν ο Ναν μειώσει σε 19-16 με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Παναθηναϊκού (1/5).

Η Μύκονος συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, πρεσάροντας στην άμυνα και εκμεταλλευόμενη τη χαλαρότητα των «πράσινων». Έφτασε μέχρι και στο +10 (30-20 στο 15’) κυριαρχώντας στη ρακέτα, όπου πέτυχε 24 πόντους με εντυπωσιακά ποσοστά (12/14). Ο Παναθηναϊκός αδυνατούσε να πάρει επιθετικό ριμπάουντ και δεχόταν εύκολα καλάθια.

Ο Σλούκας έβαλε τάξη, με τρίποντο και δημιουργία προς τον Σαμοντούροβ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (34-34). Το ματς όμως «αγρίεψε» λόγω συνεχόμενων διαιτητικών λαθών, που έφεραν νεύρα εκατέρωθεν και συνολικά τέσσερις τεχνικές ποινές. Το ημίχρονο έκλεισε στο 39-39.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έδειξε ξεκάθαρη διάθεση να ανεβάσει την ένταση στην άμυνα. Με τον Ναν μπροστάρη, προηγήθηκε 46-51, αλλά η τραγική αστοχία στην περιφέρεια (2/18 τρίποντα ως το 30’) δεν του επέτρεψε να χτίσει μεγαλύτερη διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, η περίοδος έκλεισε στο 51-58 χάρη στην άμυνα και στις λύσεις που έδωσε ο επιστρέψας Σορτς.

Στους πρώτους πόντους της τέταρτης περιόδου, το +9 (51-60) έγινε γεγονός, αλλά η Μύκονος απάντησε με σερί 6-0, εκμεταλλευόμενη τα συνεχιζόμενα άστοχα τρίποντα των φιλοξενούμενων (2/21). Τελικά Ναν και Σορτς βρήκαν ρυθμό και ο Παναθηναϊκός μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο με πρώτη φορά διψήφια διαφορά (60-70), την οποία διατήρησε μέχρι τέλους φτάνοντας στο τελικό 65-78.

Δεκάλεπτα: 19-16, 39-39, 51-58, 65-78