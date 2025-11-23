ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92: Με καυτό Λι οι ερυθρόλευκοι άλωσαν την «Πυλαία» και παρέμειναν αήττητοι

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε αρκετά σοβαρός στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ στην κατάμεστη «Πυλαία» και έφυγε με το διπλό με 92-81 για την 8η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Πλέον οι Πρωταθλητές Ελλάδας μετρούν 8/8 στην GBL και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας αήττητοι, ενώ οι Θεσσαλονικείς με ρεκόρ 5-2 βρίσκονται εντός της πρώτης τετράδας.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Λι με 25 πόντους και 5 ασίστ, ο Βεζένκοφ με 16 πόντους με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Γουόρντ με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 κλέψιμο.

Από την άλλη πλευρά προσπάθησαν ο Τζάκσον με 18 πόντους, 5 ασίστ και 5 κλεψίματα και ο Μέλβιν με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 21:00) για την Ευρωλίγκα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στις 6/12 τον Κολοσσό (16:00) για το Πρωτάθλημα.

Ο τρομερός Λι «υπέγραψε» το +7 του Ολυμπιακού

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός μπήκε «ζεστός» στην επίθεση και με 2/3 τρίποντα προηγήθηκε με 8-4 (στο 3').

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 8-8 (στο 5'), αφού οι φιλοξενούμενοι είχαν 1/5 δίποντα και ο Μάλβιν 4 πόντους, όμως ο Βεζένκοφ απάντησε για το 14-8 (στο 6') φτάνοντας τους 7 (3/4 σουτ).

Η διαφορά πήγε για πρώτη φορά στο +10 (21-11 στο 9') με τον Λι να δίνει 5 πόντους προερχόμενος από τον πάγκο, ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Αμερικανό γκαρντ μετά από 2/3 βολές που κέρδισε στην εκπνοή να διαμορφώνει το 23-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε πολύ καλά και με γρήγορο σερί 5-0 προηγήθηκε για πρώτη φορά με +12 (29-17 στο 11') με τον Παπανικολάου να κάνει τα «ερυθρόλευκα» τρίποντα 4/9.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά (31-24) με τον Μέλβιν να φτάνει τους 9 πόντους, όμως ο εξαιρετικός Λι (12π) και ο Φουρνιέ (4π, 2ασ) διατήρησαν τον Ολυμπιακό μπροστά με προβάδισμα «ασφαλείας» (38-26 στο 15').

Τα συνεχόμενα λάθη του Ολυμπιακού και τα 6/15 τρίποντα του ΠΑΟΚ με τον Μπράουν να έχει 7 πόντους έφεραν σερί 7-0 κι το σκορ στο 38-33.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Κόνιαρη με ένα «τρελό» τρίποντο να μειώνει σε 48-41 την ίδια ώρα που ο ασταμάτητος Λι είχε φτάσει τους 18 πόντους με 4/4 τρίποντα (6/7σ, 2ασ).

Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, ο Ολυμπιακός το «καθάρισε»

Το δεύτερο μέρος στην Πυλαία άρχισε με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζει βελτίωση στην άμυνα και με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 13 πόντους το σκορ έγινε 56-46 (στο 24').

Ουόκαπ - Μιλουτίνοφ είχαν ανεβάσει την απόδοσή τους και η διαφορά στο 26ο λεπτό πήγε για πρώτη φορά στο +15 (61-46) μετά από καλάθι και φάουλ του πρώτου, ενώ ο Βεζένκοφ με ένα μεγάλο τρίποντο «εκτόξευσε» το σκορ στο 64-46 (στο 27')!

Η τρίτη περίοδος τελείωσε με τον ΠΑΟΚ να παίρνει σκορ από μακριά από τον Τζάκσον (15π, 4/6τριπ), αλλά ο κομβικός Γουόρντ (12π) με προσωπικές φάσεις κράτησε τη διαφορά ψηλά (73-56).

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Φουρνιέ παρά τα 5 λάθη του ευστόχησε σε δύο μεγάλα τρίποντα και φτάνοντας τους 10 πόντους κράτησε τον Ολυμπιακό μπροστά με 79-63 (στο 34') την ώρα που ο ΠΑΟΚ πάλευε στο παρκέ για να δώσει «ζωή» το ματς.

Στο 36ο λεπτό του ματς οι Πειραιώτες ήταν μπροστά σταθερά με διψήφια διαφορά (86-68) και είχαν «αγκαλιάσει» τη νίκη, αφού έβρισκαν λύσεις μέσα από την επίθεσή τουε.

Δύο λεπτά πριν το τέλος το σκορ διαμορφώθηκε σε 90-73 μετά από τρίποντο του Παπανικολάου, ενώ στο φινάλε ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το σημαντικό διπλό με 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 13, Κόνιαρης 8, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον 18, Τζόουνς 5, Περσίδης 8, Ιατρίδης, Μπράουν 10, Φίλλιος, Μουρ 10, Ντίμσα 9

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Γουόρντ 12, Λαρεντζάκης, Λι 25, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 8, Μιλουτίνοφ 4, Χολ 3, Αντετοκούνμπο, Φουρνιέ 10, Πίτερς 4, Ντόρσεϊ 6