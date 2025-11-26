Σπορ Euroleague Βαθμολογία Euroleague Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού (91-80) εναντίον του Ερυθρού Αστέρα για την 13η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε (91-80) στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και παρέμεινε στις 8 νίκες. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 9 νίκες παραμένει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος «αναρριχήθηκε» στα υψηλά κλιμάκια μετά από τη νίκη του (91-69) κόντρα στην Παρί το βράδυ της Τρίτης (25/11) και ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Χάποελ Τελ-Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (26/11)

  • Μακάμπι Τελ-Αβίβ - Ολίμπια Μιλάνο 88-102
  • Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 91-80
  • Μονακό - Αναντολού Εφές 102-66
  • Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν 88-78

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ-Αβίβ 9-4
  2. Ερυθρός Αστέρας 9-4
  3. Παναθηναϊκός AKTOR 9-4
  4. Ζαλγκίρις 8-5
  5. Μονακό 8-5
  6. Ολυμπιακός 8-5
  7. Βαλένθια 8-5
  8. Φενέρμπαχτσε 8-5
  9. Μπαρτσελόνα 8-5
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
  11. Ολίμπια Μιλάνο 7-6
  12. Βίρτους Μπολόνια 6-7
  13. Ντουμπάι BC 6-7
  14. Παρί 5-8
  15. Αναντολού Εφές 5-8
  16. Μπάγερν 5-8
  17. Μπασκόνια 4-9
  18. Παρτιζάν 4-9
  19. Μακάμπι Τελ-Αβίβ 3-10
  20. Βιλερμπάν 3-10

