Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού (91-80) εναντίον του Ερυθρού Αστέρα για την 13η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε (91-80) στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και παρέμεινε στις 8 νίκες. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας.
Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 9 νίκες παραμένει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος «αναρριχήθηκε» στα υψηλά κλιμάκια μετά από τη νίκη του (91-69) κόντρα στην Παρί το βράδυ της Τρίτης (25/11) και ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Χάποελ Τελ-Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα.
Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (26/11)
- Μακάμπι Τελ-Αβίβ - Ολίμπια Μιλάνο 88-102
- Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 91-80
- Μονακό - Αναντολού Εφές 102-66
- Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν 88-78
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ-Αβίβ 9-4
- Ερυθρός Αστέρας 9-4
- Παναθηναϊκός AKTOR 9-4
- Ζαλγκίρις 8-5
- Μονακό 8-5
- Ολυμπιακός 8-5
- Βαλένθια 8-5
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Μπαρτσελόνα 8-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Ολίμπια Μιλάνο 7-6
- Βίρτους Μπολόνια 6-7
- Ντουμπάι BC 6-7
- Παρί 5-8
- Αναντολού Εφές 5-8
- Μπάγερν 5-8
- Μπασκόνια 4-9
- Παρτιζάν 4-9
- Μακάμπι Τελ-Αβίβ 3-10
- Βιλερμπάν 3-10