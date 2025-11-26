Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε (91-80) στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και παρέμεινε στις 8 νίκες. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 9 νίκες παραμένει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος «αναρριχήθηκε» στα υψηλά κλιμάκια μετά από τη νίκη του (91-69) κόντρα στην Παρί το βράδυ της Τρίτης (25/11) και ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Χάποελ Τελ-Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (26/11)

Μακάμπι Τελ-Αβίβ - Ολίμπια Μιλάνο 88-102

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 91-80

Μονακό - Αναντολού Εφές 102-66

Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν 88-78

Η βαθμολογία της EuroLeague