Ολυμπιακός: Το «hvala» του Ερυθρού Αστέρα, το επαναλαμβανόμενο έργο και ο... Φαλ

Ο Ολυμπιακός έχασε τη συγκέντρωση του στο τελευταίο δεκάλεπτο και γνώρισε την ήττα (91-80) από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι Πειραιώτες αν και βρέθηκαν ακόμα και μπροστά με 12 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο έχασαν τη συγκέντρωση τους στο τέλος και δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στη Σερβία.

Κορυφαίος του Ολυμπιακού στο παιχνίδι ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ για τους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας Νουόρα και Μονέκε πρωταγωνίστησαν. Κομβικός στα τελευταία λεπτά και ο ΜακΙντάιρ, ο οποίος με συνεχόμενους πόντους «κλείδωσε» τη νίκη για τον Ερυθρό. Μια νίκη που έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ούτε οι Σέρβοι δεν... περίμεναν να έρθει.

Η πίεση στους χειριστές, το κόλπο με Φουρνιέ και τα φάουλ

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν παίζει μια... συνηθισμένη άμυνα. Ή για να το εκφράσουμε καλύτερα, δεν παίζει μόνο μια άμυνα. Άλλοτε χρησιμοποιεί double-team, άλλοτε παγίδες σε όλο το γήπεδο και στην επόμενη στιγμή μπορεί να δεις τους παίκτες να παίζουν... ζώνη. Αυτό είναι ένας τρόπος για να μπερδεύει τον αντίπαλο και να κερδίζει έξτρα κατοχές, με πίεση και κλέψιμο από τους χειριστές της μπάλας.

Αυτό συνέβη και χθες. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήξερε πως με μοναδικό χειριστή τον Γουόκαπ (ο Λι δεν είναι PG) αν τον πιέσει ασφυκτικά, η κυκλοφορία του Ολυμπιακού θα πέσει. Ο Μπαρτζώκας απάντησε, δίνοντας κάποιες... κατεβασιές στον Φουρνιέ όντας ένας άτυπος πλέιμεικερ, ωστόσο, όσα κι αν έβαζε ο Γάλλος μπροστά, η άμυνα δεν συνεργαζόταν.

Ήταν τόσο... νωθρή η άμυνα του Ολυμπιακού που δεν χρησιμοποιούσε καν τα φάουλ (κάτι που κάνει εδώ και αρκετές αγωνιστικές). Το τρίτο φάουλ του δευτέρου δεκαλέπτου το έκανε...39'' πριν την λήξη του ημιχρόνου. Και με τους Μοτεγιούνας, Νόουρα και Οτζελέγιε να έχουν πάρει φωτιά, αυτό... εξηγεί πολλά για την κατάληξη του παιχνιδιού.

Η σκιά του Φαλ, η απουσία σταθερότητας και το... Vezenkov mode

Βλέποντας το ρόστερ του Ολυμπιακού, αναπολείς αρκετές φορές τον Φαλ. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ο Μιλουτίνοφ είναι συγκλονιστικός και απαραίτητος στο παρκέ. Το πρόβλημα είναι πως θα πρέπει τα γκαρντ να βρίσκονται σε καλή μέρα για να δημιουργούν... τα καλάθια του. Η απουσία του Φαλ, εκτός από ανάσες στον Σέρβο, θα έδινε την δυνατότητα δημιουργίας και από μέσα προς τα έξω (κάτι που ταιριάζει και στο παιχνίδι του Βεζένκοφ). Όμως με ένα διαθέσιμο γκαρντ και τον Νιλικίνα να μην έχει δείξει πως μπορεί να αποτελέσει έναν A-class παίκτη (και δεν αποκτήθηκε για να είναι τέτοιος), η σταθερότητα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού θα απουσιάζει και η κατάρρευση (όπως αυτή του τέταρτου δεκαλέπτου) δεν θα είναι έκπληξη για κανέναν.

Σε μια βραδιά που όπως πήγαιναν τα πράγματα, οι Πειραιώτες θα έπρεπε να πάρουν το παιχνίδι, σημαντικό κέρδος ήταν η επιστροφή του Βεζένκοφ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είχε ανάγκη ένα τέτοιο παιχνίδι και ήρθε σε μια στιγμή που η ομάδα του Μπαρτζώκα έχει ανάγκη από πρωταγωνιστές.