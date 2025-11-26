Ερυθρός - Ολυμπιακός 91-80: Έπαθε «black-out» στο τέλος και έφυγε με άδεια χέρια από το Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός έχασε τη συγκέντρωση του στο τελευταίο δεκάλεπτο και γνώρισε την ήττα (91-80) από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι Πειραιώτες αν και βρέθηκαν ακόμα και μπροστά με 12 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο έχασαν τη συγκέντρωση τους στο τέλος και δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στη Σερβία.

Κορυφαίος του Ολυμπιακού στο παιχνίδι ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ για τους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας Νουόρα και Μονέκε πρωταγωνίστησαν. Κομβικός στα τελευταία λεπτά και ο ΜακΙντάιρ, ο οποίος με συνεχόμενους πόντους «κλείδωσε» τη νίκη για τον Ερυθρό.

Το ματς

Εν μέσω «θερμού» κλίματος λόγω της φιλίας μεταξύ των φιλάθλων των δύο συλλόγων, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε εύκολα λάθη και τον Μπαρτζώκα σε πρόωρο τάιμ-άουτ (12-5, 5'). Η είσοδος των Φουρνιέ και Χολ στο παρκέ έδωσε επιθετικότητα στους «ερυθρόλευκους», με το τρίποντο του Γάλλου να ρίχνει στον πόντο τη διαφορά (16-15, 9'). Οι γηπεδούχοι με 5 συνεχόμενους πόντους του Οτζελέγε ανέβασαν ξανά στο +6 την διαφορά, κλείνοντας ιδανικά το 1ο δεκάλεπτο (21-15).

Ο Ολυμπιακός πήρε τη... σκυτάλη από τους Σέρβους και ξεκίνησε εντυπωσιακά τη δεύτερη περίοδο. Με πρωταγωνιστή τον Φουρνιέ προσπέρασε αρχικά, πριν έρθει η απάντηση του Γκράχαμ με ένα τρίποντο που έκανε το σκορ 27-27. Ο Νουόρα με νέο εύστοχο τρίποντο έφερε ξανά στο +6 τον Ερυθρό Αστέρα, με την επιστροφή του Βεζένκοφ στο παρκέ να επαναφέρει σε ισορροπία το σκορ (33-33, 18'). Το επιθετικό ριμπάουντ και το καλάθι του Μιλουτίνοφ έγραψαν τον επίλογο του πρώτου μέρους, με τον Ολυμπιακό να προηγείται για έναν πόντο. Σκορ ημιχρόνου 37-38.

Ο Βεζένκοφ «έσπασε το ρόδι» στο 3ο δεκάλεπτο, ευστοχόντας πίσω από την γραμμή των 6.75μ στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος. Τα προβλήματα στο μαρκάρισμα του Νουόρα συνεχίστηκαν, με Νιγηριανό φόργουορντ να δίνει διαρκώς λύσεις στην επίθεση του Ερυθρού Αστέρα. Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έδωσαν ρυθμό στην «ερυθρόλευκη» επίθεση, υποχρεώνοντας τον Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ-άουτ για να «κόψει» την φόρα της ομάδας του Μπαρτζώκα (44-52, 23').

Eurokinissi

Οι Πειραιώτες ανέβασαν ακόμα και στο +12 την υπέρ τους διαφορά, το τρίποντο του Οτζελέγε και το κάρφωμα του Κάλινιτς έδωσαν «ανάσα» στον Ερυθρό που έμοιαζε να έχει κολλήσει στην εξαιρετική άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ ευστόχησε στις βολές που κέρδισε, ο Κάλινιτς αστόχησε στο τελευταίο σου του δεκαλέπτου και διατήρησε σε ασφαλή απόσταση το σκορ (59-65, 30').

Οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο δίλεπτο του τελευταίου δεκαλέπτου και με ένα σερί 8-0 προσπέρασαν τον Ολυμπιακό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε έξαλλη κατάσταση να καλεί τάιμ-άουτ (67-65, 32'). Το καλάθι έμοιαζε με... βαρέλι για τους παίκτες της σερβικής ομάδας, που με ρεσιτάλ τριπόντων ανέβασε ακόμα περισσότερο την διαφορά. Παπανικολάου και Ντόρσεϊ κράτησαν τους «ερυθρόλευκους» στο παιχνίδι, κατεβάζοντας στον πόντο τη διαφορά. Εκεί, ανέλαβε ο ΜακΙντάιρ, ο οποίος με διαδοχικούς πόντους έδωσε τέλος στις ελπίδες ανατροπής του Ολυμπιακού, που έφυγε με ήττα από το Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80.