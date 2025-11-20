ΕΟΚ: Μήνυση σε προπονητή της Stoiximan GBL για δυσφημιστικές αναφορές

Η ΕΟΚ, στη συνεδρίαση του ΔΣ τη Πέμπτης (20/11), αποφάσισε να υποβάλλει μήνυση σε προπονητή της Stoiximan GBL, λόγω δυσφημιστικών αναφορών που έγιναν κατά την τελευταία αγωνιστική του κορυφαίου ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Μάλιστα, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση η ΕΟΚ, αναμένεται να ενημερωθεί για το εν λόγω περιστατικό και ο Αθλητικός Εισαγγελέας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΟΚ, το ΔΣ της ΕΟΚ ομόφωνα αποφάσισε την υποβολη μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL για τις δυσφημιστικές αναφορές του την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ Περίπτωση 5 του Νόμου 2725/1999.



Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα».