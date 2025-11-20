Παναθηναϊκός - Ντουμπάι 103-82: Σκόρπισε… τρόμο με «αφηνιασμένο» Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός με επιθετικό ξέσπασμα στο β’ μέρος και Σλούκα οδηγό «πάτησε» τη Ντουμπάι και πήρε τη νίκη με 103-82 στο «T-Center» για τη δωδέκατη αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του κόουτς Αταμάν δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο βρέθηκε πίσω στο σκορ (45-48), αλλά με τον Κώστα Σλούκα να είναι συγκλονιστικός και τους Ναν και Γκράντ άξιους συμπαραστάτες καθάρισε την υπόθεση στο τρίτο δεκάλεπτο και πανηγύρισε τη τρίτη συνεχόμενη νίκη του, μετά τα δύο σπουδαία διπλά σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Οι πράσινοι ανέβηκαν στο 8-4 (5-1 εντός και 3-3 εκτός έδρας), ενώ η Dubai BC υποχώρησε στο 5-7 (4-1 εντός και 1-6 εκτός έδρας).

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρτίζαν (25/11, 21:15), ενώ η Dubai BC θα φιλοξενήσει την Παρί (25/11, 18:00).

Το ματς

Πολλές ήταν οι απουσίες των δύο ομάδων στο παρκέ του Telekom Center Athens. Ο κόουτς Αταμάν δεν μπορούσε να υπολογίζει στους Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιουρτσέβεν, Βασίλης Τολιόπουλος και Ματίας Λεσόρ, ενώ αντίθετα ο Γκόλεματς είδε τον Ντουέιν Μπέικον να τίθεται οριστικά εκτός και τους Ντζάναν Μούσα, Μαμ Τζαϊτέ και Νέιτ Μέισον, Σέρτατς Σανλί, Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς και Ταράν Άρμστρονγκ να παραμένουν στα πιτς.

Με τον Κένεθ Φαρίντ να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού, για εντός έδρας παιχνίδι της EuroLeague, οι πράσινοι πήραν ένα ισχνό προβάδισμα 7-4. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εξαιρετικά εύστοχοι και πέρασαν μπροστά, αλλά ο Όσμαν με πέντε προσωπικούς πόντους έφερε το ματς στην ισοπαλία (14-14). Οι γηπεδούχοι ήταν νευρικοί στην επίθεση, ο Αταμάν δέχθηκε άλλη μια τεχνική ποινή για διαμαρτυρία και η Ντουμπάι έκανε το 16-22 από τη γραμμή των βολών. Στην συνέχεια, όμως το τριφύλλι αφυπνίστηκε, μείωσε την διαφορά στο άψε-σβήσε και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας ανακτήσει τα ηνία στην αναμέτρηση (25-24).

Το ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο δεν ήταν ανάλογο, οι δύο ομάδες δυσκολεύονταν να βρουν σκορ, με εκατέρωθεν ατομικά λάθη , όμως ο Φαρίντ ήταν ξανά εκεί. Σε μια απίστευτη φάση, έσβησε τα… φώτα στον Κανγκεμπέλε και με το μπλοκ της χρονιάς πάνω στον Αμερικάνο κράτησε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (33-32).

Όπως σε Παρίσι και Μαδρίτη έτσι και σήμερα, ο Αμεικάνος σεντερ του «τριφυλλιού» ήταν κυριολεκτικά παντού και οι πράσινοι με καλάθι του αρχηγού Κώστα Σλουκά έκαναν το 36-36. Οι αλλαγές στο σκορ ήταν συνεχείς (17 συνολικά), καμία ομάδα δεν μπορούσε να ξεφύγει και το πρώτο ημίχρονο έληξε με τους γηπεδούχους να βρίσκονται πίσω στο σκορ με 45-48.

Η εικόνα των πράσινων ήταν προβληματική και στο τρίτο δεκάλεπτο, με φανερή έλλειψη δημιουργίας και καθαρού μυαλού, και η ομάδα του Γκόλεματς συνέχισε να βρίσκεται σε «θέση οδηγού» (61-59) παρά τα επιθετικά ξεσπάσματα των Ναν και Σορτς. Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν φανερά τον αρχηγό του, ο Κώστας Σλούκας ξαναπάτησε παρκέ και με επτά προσωπικούς πόντους, άλλαξε το μομέντουμ και οι πράσινοι όχι μόνο βρέθηκαν μπροστά στο σκορ, αλλά με ένα επιμέρους σερί 14-0 έχτισαν μια διαφορά δώδεκα πόντων (73-61).

Το «τριφύλλι» μπήκε με την ψυχολογία στα ύψη και το πόδι στο «γκάζι» στο τέταρτο δεκάλεπτο, θέλοντας να τελειώσει το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι ήταν συγκλονιστικοί σε άμυνα και επίθεση, «έπνιξαν» την ομάδα του Γκόλεματς και μέσα σε ένα τρίλεπτο τελείωσαν την υπόθεση νίκη, αφού έφτασαν στο +23 και το 87-64. Η Ντουμπάι δεν μπόρεσε να σηκώσει «κεφάλι», παραδόθηκε στην ανωτερώτητα του Παναθηναϊκού και γνώρισε την ήττα με 103-82.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 7, Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 7, Σλούκας 15, Ρογκαβόπουλος 9, Σαμοντούροβ, Γκραντ 15, Ναν 22, Φαρίντ 9, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7, Μήτογλου 10

Dubai BC (Γκόλεματς): Αβράμοβιτς, Αμπάς 11, Πρέπελιτς, Μπέρτανς 3, Έλις 15, Άντερσον, Κόντιτς 1, Καμπενγκέλε 18, Ράιτ 8, Πετρούσεβ, Ράιαν 8, Καμένιας 6