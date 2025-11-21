Παναθηναϊκός AKTOR: Η «Αγία Τριάδα» του Αταμάν επέστρεψε και θύμισε... Βερολίνο

Το παιχνίδι στο κατάμεστο «Telekom Center Athens» για τον Παναθηναϊκό AKTOR μόνο ιδανικά δεν έμοιαζε να εξελίσσεται στο πρώτο ημίχρονο. Λίγο η μαχητικότητα της Ντουμπάι, λίγο περισσότερο ο νέος τραυματισμός στο «πράσινο» στρατόπεδο με θύμα αυτή την φορά τον Τσέντι Όσμαν, τα πράγματα «στράβωναν» για τον Εργκίν Αταμάν στην επιστροφή της ομάδας του στο «σπίτι» της μετά από τέσσερεις διαδοχικούς εκτός έδρας αγώνες. Οι Άραβες έδειχναν ικανοί να κάνουν την έκπληξη, ο Παναθηναϊκός διαρκώς έφτανε κοντά αλλά δεν είχε την ηρεμία να προσπεράσει και η... μπέιζμπολ πάσα του Καμπεγκέλε στον Έλις στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους «μούδιασε» ακόμα περισσότερο το κοινό.

Όλα αυτά έμειναν στα... αποδυτήρια, αφού με οδηγό την περιφερειακή τριπλέτα που... αγαπά ο Αταμάν (Σλούκας, Ναν, Γκραντ) οι «πράσινοι» σκόρπισαν με νέα κατοστάρα τη Ντουμπάι (103-82) και μετρούν πλέον τρεις διαδοχικές νίκες στη EuroLeague, αφήνοντας πίσω το εφιαλτικό βράδυ στο Βελιγράδι και την βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Σλούκας έδωσε το έναυσμα

Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω! Αυτό ήταν το μήνυμα που πέρασε ο Κώστας Σλούκας στους συμπαίκτες του για να ακολουθήσει το εκκωφαντικό 26-1 υπέρ του Παναθηναϊκού από το 26' έως το 33' του αγώνα. Ο 36χρονος γκαρντ βγήκε μπροστά στα δύσκολα, έδωσε με προσωπικές ενέργειες και δύσκολα καλάθια προβάδισμα στην ομάδα του και από εκείνο το σημείο και έπειτα, είχε μαζί του άξιους συμπαραστάτες αυτούς που τον... βοήθησαν να ράψει το 7ο αστέρι στο Βερολίνο. Ναν και Γκράντ πήραν τη σκυτάλη από τα χέρια του φυσικού ηγέτη της ομάδας, θύμισαν την παλιά, ορθόδοξη τριπλέτα με την οποία έχει μάθει να ζει και να πεθαίνει ο Αταμάν.

Eurokinissi

Σε 21 λεπτά στο παρκέ, ο Σλούκας μέτρησε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ για κανένα λάθος, συνεχίζοντας να τηρεί αυστηρά την υπόσχεση του μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Ερυθρό Αστέρα λίγες βδομάδες πριν.

Η εμφάνιση που έψαχνε καιρό ο Γκραντ και ο σταθερός Ναν

Για τον Τζέριαν Γκραντ, η χθεσινή βραδιά ήταν αυτό που ο ίδιος αναζητούσε εδώ και αρκετό καιρό: μια εμφάνιση γεμάτη σε άμυνα και επίθεση, που θα τον επαναφέρει στα στάνταρ που τον έχουμε συνηθίσει από όταν φόρεσε για πρώτη φορά την φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός εξολοθρευτής ήταν άχαστος, μετρώντας 15 πόντους χωρίς να λαθέψει σε καμία προσπάθεια, ενώ ήταν κομβικός και στην άμυνα, εκεί όπου μαζί με τον Καλαϊτζάκη έκοψαν τον -επιθετικό- αέρα της Ντουμπάι.

Ο Ναν από την άλλη, παρότι στο πρώτο μέρος δεν σκόραρε με την χαρακτηριστική ευκολία που μας έχει συνηθίσει, δεν παρασύρθηκε σε βεβιασμένες προσωπικές προσπάθειες. Το 0/4 στα τρίποντα δεν του... χάλασε το μυαλό, αντιθέτως του έδωσε την επιλογή να εκτελεί σταθερά από μέση απόσταση, εκεί όπου με 9/11 εύστοχα δίποντα πρόσφερε σημαντικές βοήθειες στην επίθεση, μοιράζοντας και 4 τελικές πάσες όποτε η άμυνα του έστηνε παγίδες.

Η προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ παραμένει το σημείο-κλειδί της αλλαγής στο «τριφύλλι». Μπορεί ο «Manimal» να μην έκανε... poster καρφώματα στο πρώτο του παιχνίδι Ευρωλίγκας στο «Telekom Center», η παρουσία του όμως στο παρκέ ήταν καθοριστική. Εκτός από το εντυπωσιακό μπλοκ πάνω στον Καμπεγκέλε, ο 36χρονος σέντερ πρόσθεσε στη στατιστική του 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, υπενθυμίζοντας σε όλους την πραγματική αξία που έχει ένας κανονικός σέντερ στο παιχνίδι μιας ομάδας.

Ακολουθούν δύο ακόμα εντός έδρας παιχνίδια με Βαλένθια και Παρτιζάν, στα οποία μπορεί ο Παναθηναϊκός να ανεβάσει το σερί των νικών του, εν αναμονή και πιθανών επιστροφών στη ρακέτα...