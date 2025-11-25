Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Παρτιζάν Europa League

Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτίζαν για την EuroLeague

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτίζαν για την EuroLeague.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο «T-Center Athens» για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς ξεχωριστού χαρακτήρα λόγω της επιστροφής του αγαπητού και θρύλου Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο κόουτς Αταμάν δεν θα μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Χολμς, Λεσόρ, Γιουρτσέβεν και Οσμάν, ενώ για με την σέρβικη ομάδα δεν ταξίδεψαν οι Τζόουνς, Λάκιτς και Νάκιτς

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 8-4, ενώ η Παρτίζαν έχει ξεκινήσει με το χειρότερο δυνατό τρόπο τη σεζόν και βρίσκεται μόλις στη 18η θέση, με τέσσερις νίκες και οκτώ συνολικά ήττες. 

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του ματς στο Athletiko

