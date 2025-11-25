Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: «Φράκαρε» ο Κηφισός - Καραμπόλα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα

Σπορ Παναθηναϊκός Παρτιζάν Μπάσκετ Euroleague Αθλητικές Μεταδόσεις Ποδόσφαιρο Champions League Μπαρτσελόνα Τσέλσι

Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός-Παρτιζάν και η υπόλοιπη αθλητική δράση

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν για την EuroLeague.

Eurokinissi
Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Η EuroLeague επιστρέφει με τον Παναθηναϊκό να έχει ακόμα ένα παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υποδεχόμενος την Παρτιζάν του αγαπημένου Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το παιχνίδι ξεκινάει στις 21:15 και έχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

  • 18:00, Dubai BC - Παρί, Novasports 4
  • 19:45, Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια Novasports 6
  • 20:00, Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια, Novasports Start
  • 20:00, Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 5
  • 21:15, Παναθηναϊκός - Παρτιζάν, Novasports Prime
  • 22:00, Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου, Novasports 4

Η ποδοσφαιρική δράση στο UEFA Champions League

Επιστροφή στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με πλούσια δράση! Το Champions League επιστρέφει κι απόψε (Τρίτη 25/11) είναι προγραμματισμένες εννέα σπουδαίες αναμετρήσεις.

Στη κορυφαία εξ' αυτών, η Τσέλσι υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (22:00 COSMOTE SPORT 2), σε ένα ζευγάρι με σπουδαία... προϊστορία ανάμεσά τους.

Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα και τα κανάλια των αγώνων ΕΔΩ. 

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός Παρτιζάν Μπάσκετ Euroleague Αθλητικές Μεταδόσεις Ποδόσφαιρο Champions League Μπαρτσελόνα Τσέλσι

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader