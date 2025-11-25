Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός-Παρτιζάν και η υπόλοιπη αθλητική δράση
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν για την EuroLeague.
Η EuroLeague επιστρέφει με τον Παναθηναϊκό να έχει ακόμα ένα παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υποδεχόμενος την Παρτιζάν του αγαπημένου Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Το παιχνίδι ξεκινάει στις 21:15 και έχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- 18:00, Dubai BC - Παρί, Novasports 4
- 19:45, Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια Novasports 6
- 20:00, Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια, Novasports Start
- 20:00, Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 5
- 21:15, Παναθηναϊκός - Παρτιζάν, Novasports Prime
- 22:00, Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου, Novasports 4
Η ποδοσφαιρική δράση στο UEFA Champions League
Επιστροφή στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με πλούσια δράση! Το Champions League επιστρέφει κι απόψε (Τρίτη 25/11) είναι προγραμματισμένες εννέα σπουδαίες αναμετρήσεις.
Στη κορυφαία εξ' αυτών, η Τσέλσι υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (22:00 COSMOTE SPORT 2), σε ένα ζευγάρι με σπουδαία... προϊστορία ανάμεσά τους.
Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα και τα κανάλια των αγώνων ΕΔΩ.